Affitti brevi, l’associazione: "Giusto regolamentare. Ma ora serve più dialogo"

Anche Local Pal plaude all’iniziativa del Comune per regolamentare gli affitti brevi. "Semmai il problema sono la mancanza di dialogo e l’assenza di coinvolgimento della nostra associazioni" e dei proprietari di strutture ricettive extra-alberghiere, puntualizza Deborah Ghini (nella foto piccola), che fa parte del direttivo del network. Nessun borbottio né malumore, dunque, perché anche chi gestisce Bnb e affitti brevi turistici "ha bisogno di essere tutelato".

Ghini, fa bene quindi il Comune a operare un giro di vite?

"Penso sia corretto regolamentare o comunque effettuare i controlli. Magari si può discutere sulle modalità, che non sono sempre corrette...".

Che intende?

"Cito ad esempio l’approvazione del Pug (Piano urbanistico generale, ndr) ad aprile, su cui non c’è stato il minimo coinvolgimento. Ma, entrando nel dettaglio, trovo giusto poter evitare una concentrazione di strutture, soprattutto in alcune zone, come manifestato".

Serve omogeneità, insomma?

"Ho sentito anche che si vorrebbero rimpinguare alcune zone della città. Onestamente questo mi sembra un discorso più complicato".

Come mai?

"Ci sono aree che per vocazione sembrano meno adatte. O si vive in determinate zone o si ha lì una casa di proprietà, altrimenti diventa complicato...".

Parlava, però, di un dialogo con l’amministrazione sostanzialmente assente...

"Noi di Local Pal abbiamo sempre cercato di fare le cose in maniera corretta e di mantenere un confronto aperto con le istituzioni per agire nel giusto: ci teniamo molto. Come ho detto, ci farebbe molto piacere essere coinvolti e ragionare assieme agli enti locali. Eppure non ci è stato dato modo di farlo neppure durante l’approvazione del Pug...".

Il Comune deve fare di più?

"È chiaro che le decisioni le prende chi di dovere, ma essere coinvolti ci sembra il minimo. Spesso, purtroppo, veniamo calpestati...".

In che modo?

"Al di là dei casi che riguardano grossi gestori, ci sono tanti piccoli proprietari che non hanno nessun tipo di tutela oggi. E allora, a fronte di questa mancanza di garanzie, anche destinare un affitto al lungo periodo diventa svantaggioso".

Il problema, come spesso accade, in sostanza è a monte? Serve un quadro generale più definito?

"Sì, e se non viene risolto sarà impossibile tutelare i proprietari che gestiscono affitti brevi. Bisogna avere delle certezze. Vogliamo che il settore venga regolamentato nella maniera migliore, lottiamo da anni per questo obiettivo. Non a caso abbiamo molto apprezzato l’introduzione del Cin...".

E cioè il ’Codice identificativo nazionale’ che, secondo il Ministero, "introduce parametri omogenei per semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese".

"Esattamente. È stato un primo passo, ma adesso servono più dialogo e collaborazione".