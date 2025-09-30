Stretta sugli affitti brevi, gli imprenditori bocciano la proposta di legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 30 settembre 2025 – Gli imprenditori d egli affitti brevi bocciano il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna. “E’ incostituzionale e ne chiederemo l’annullamento”, annuncia il presidente di Property Managers Italia (e ceo di Apartments Florence) Lorenzo Fagnoni.

“Sugli affitti brevi, l’Emilia-Romagna segue il pessimo esempio della Toscana – attacca - il progetto di legge che è stato presentato dalla Regione è palesemente illegittimo e faremo di tutto per chiederne l’annullamento alla Corte costituzionale”. La prima bozza del provvedimento che punta a regolamentare il settore, dando ai Comuni strumenti urbanistici per farlo, è stata inviata ieri dalla Regione a tutti i soggetti interessati.

Le critiche degli imprenditori

“Questo progetto di legge viola la normativa urbanistica vigente - insiste Fagnoni- secondo l’attuale quadro normativo, infatti, le locazioni turistiche possono legittimamente essere esercitate in immobili a destinazione residenziale. Quindi la distinzione tra locazioni destinate ad affitti brevi ed altre destinate ad uso abitativo non sussiste”. Secondo l’associazione di categoria, però, “nel tempo che intercorrerà tra l’entrata in vigore e l’annullamento di una legge che è incostituzionale, purtroppo la legge produrrà danni ed effetti negativi verso di noi: limite del 25% per condominio o quartiere, cambio di destinazione d’uso con oneri a carico dei proprietari, requisiti qualitativi più stringenti e divieto di trasformare strutture alberghiere in residenziali”. Per Fagnoni, “il paradosso è che secondo i dati Istat in Emilia-Romagna gli affitti brevi rappresentano appena lo 0,7% degli immobili, in una regione in cui quasi il 22% delle case è sfitto. Quindi è evidente che questa è una legge ideologica, pensata solo per colpire un comparto che è invece centrale per lo sviluppo del paese, crea lavoro e paga le tasse”.

La posizione di Confedilizia

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Ape-Confedilizia di Bologna, che presenta “varie osservazioni critiche sulla potenziale violazione del diritto di proprietà privata”, sancito dalla Costituzione e dal Codice Civile. Il progetto di legge della Regione, analizza la presidente dell’associazione, Elisabetta Brunelli, “cerca di regolamentare il fenomeno delle locazioni brevi attraverso l’introduzione di una specifica destinazione d’uso” dedicata alla locazione breve in ambito urbanistico. “Tale approccio- afferma Brunelli- in linea di principio, è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale” rispetto al provvedimento della Valle d’Aosta. “Con la sentenza 94 del 2024 - cita la presidente di Confedilizia Bologna- la Corte ha stabilito che una legge regionale che introduce limiti temporali all’esercizio della locazione breve non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, a condizione che non incida sulla validità ed efficacia dei contratti di locazione, ma si limiti a operare sul piano urbanistico-amministrativo. La Corte ha riconosciuto che tali interventi rientrano nelle materie dell’urbanistica e del turismo, finalizzati a ‘governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione’ - cita Brunelli -. Ma nonostante questa apertura della Corte costituzionale, il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna presenta profili di criticità che configurano una violazione del diritto di proprietà per irragionevolezza, sproporzionalità e potenziale arbitrio nell’esercizio dei poteri conferiti ai Comuni”, conclude Brunelli.