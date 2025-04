Affitti brevi, stretta della Regione: "Entro l’anno legge per limitarli"

Una legge regionale per limitare gli affitti brevi turistici arriverà entro l’anno. L’assessore Giovanni Paglia lo ripete e annuncia: "Un primo incontro ci sarà già entro fine maggio". Tradotto: serve fare presto. D’altronde, in Emilia-Romagna l’emergenza casa si fa sempre più insistente: solo a Bologna si stimano 6.700 alloggi per affitti brevi a fronte di una domanda abitativa di 16.912 (dati 2022). Non solo, perché le domande per il fondo affitto crescono: nel 2022 sono aumentate del 35% rispetto al 2021. Il tutto mentre si allungano le liste d’attesa per l’edilizia residenziale popolare, con 26.245 richieste al palo. Insomma: i bed & breakfast aumentano sottraendo appartamenti a studenti fuori sede, giovani lavoratori e precari, mentre lievita il costo degli affitti. Ecco perché la Regione farà sedere attorno a un tavolo i rappresentanti dei Comuni, le categorie, i sindacati, le Università, le associazioni e – non da ultimo – le piattaforme dell’hosting. "È urgente un intervento regionale, data l’insufficienza della normativa nazionale – chiosa Paglia insieme con Roberta Frisoni, assessora al Turismo –. I Comuni stanno facendo la loro parte, ma serve una cornice normativa che tenga conto delle diversità, consenta di agire con efficacia, tuteli il diritto all’abitare e preservi le qualità del nostro settore turistico". La parola d’ordine è "equilibrio". Quali saranno questi strumenti, ancora, non è definito, ma sicuramente una delle direttrici è quella della ‘zonizzazione’, ovvero regole diverse in base alle diverse zone della città. Non è da escludere nemmeno un tetto al numero degli annunci. "Agiremo su più fronti, confermando anche il fondo per l’affitto con 10 milioni di euro e un ‘Piano per la casa’", chiudono gli assessori.