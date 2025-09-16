La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaAffitti brevi, una legge regionale. Paglia: "Il documento è pronto"
16 set 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Affitti brevi, una legge regionale. Paglia: "Il documento è pronto"

Affitti brevi, una legge regionale. Paglia: "Il documento è pronto"

L’assessore di Viale Aldo Moro: "Presto un incontro per ragionare sul futuro partendo da un testo condiviso"

Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative, accoglie con favore le novità annunciate dal Comune in materia di regolamentazione degli affitti brevi e rilancia il progetto di una legge regionale sul tema

Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative, accoglie con favore le novità annunciate dal Comune in materia di regolamentazione degli affitti brevi e rilancia il progetto di una legge regionale sul tema

Per approfondire:

Le novità in materia di urbanistica e affitti brevi annunciate dal Comune non colgono di sorpresa la regione. Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative di Viale Aldo Moro, lo scandisce e lo ripete: "Siamo molto coordinati con l’amministrazione di Bologna". D’altronde la partita che riguarda l’emergenza casa è come un corpo aperto sul tavolo di una sala operatoria: bisogna agire prima possibile. E così l’Emilia-Romagna continua a portare avanti la proposta di una legge regionale in grado proprio di dare contorni e confini al mare magnum delle locazioni turistiche in parallelo a quanto deciso sotto le Torri. Una sorta di modello Bologna pronto a essere esteso anche alle altre province, da Rimini a Piacenza.

Paglia, a che punto siamo con la proposta di una legge regionale sugli affitti brevi?

"È praticamente pronta. Abbiamo una bozza e la struttura è definita. Non dico che sia definitiva, perché da oggi alla fine del mese inizierà il confronto con i consiglieri regionali e gli stakeholders".

Si era parlato di un possibile summit entro fine estate o comunque per settembre...

"Esatto, ci eravamo lasciati ribadendo la necessità di un testo pronto su cui poter ragionare e lavorare e ora ce l’abbiamo. Abbiamo, insomma, alcune coordinate di fondo".

Ma che tipo di legge sarà?

"Noi vogliamo mettere in campo una legge che intervenga nello specifico in materia urbanistica, che è competenza regionale".

Saranno poi le varie amministrazioni a calare nel proprio contesto la misura?

"Esattamente, saranno i Comuni a declinarla in base alle varie situazioni".

Serviva, però, un quadro generale di riferimento entro il quale potersi muovere?

"Proprio così. Noi vogliamo mantenere la nostra impostazione di massima. E cioè mettere alle spalle dei Comuni una legge, una norma capace di intervenire e di regolamentare il settore".

A Bologna ci sono alcune zone sotto la lente, come il centro e il quartiere Saragozza, dove si vuole operare un giro di vite. Ma si è anche parlato di un’ipotetica soglia che riguarda la metratura, individuata entro i 50 metri quadrati, sotto la quale non è possibile destinare un appartamento agli affitti brevi turistici. Si può fare un discorso di metratura anche a livello regionale?

"Penso sia possibile individuare alcuni standard minimi che devono essere rispettati da chi ha le caratteristiche per una locazione breve. Anche perché ricordo che un conto è parlare di una casa che nasce come residenza e un altro è parlare di interventi specifici destinati agli affitti brevi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata