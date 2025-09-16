Affitti brevi, una legge regionale. Paglia: "Il documento è pronto"

Le novità in materia di urbanistica e affitti brevi annunciate dal Comune non colgono di sorpresa la regione. Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative di Viale Aldo Moro, lo scandisce e lo ripete: "Siamo molto coordinati con l’amministrazione di Bologna". D’altronde la partita che riguarda l’emergenza casa è come un corpo aperto sul tavolo di una sala operatoria: bisogna agire prima possibile. E così l’Emilia-Romagna continua a portare avanti la proposta di una legge regionale in grado proprio di dare contorni e confini al mare magnum delle locazioni turistiche in parallelo a quanto deciso sotto le Torri. Una sorta di modello Bologna pronto a essere esteso anche alle altre province, da Rimini a Piacenza.

Paglia, a che punto siamo con la proposta di una legge regionale sugli affitti brevi?

"È praticamente pronta. Abbiamo una bozza e la struttura è definita. Non dico che sia definitiva, perché da oggi alla fine del mese inizierà il confronto con i consiglieri regionali e gli stakeholders".

Si era parlato di un possibile summit entro fine estate o comunque per settembre...

"Esatto, ci eravamo lasciati ribadendo la necessità di un testo pronto su cui poter ragionare e lavorare e ora ce l’abbiamo. Abbiamo, insomma, alcune coordinate di fondo".

Ma che tipo di legge sarà?

"Noi vogliamo mettere in campo una legge che intervenga nello specifico in materia urbanistica, che è competenza regionale".

Saranno poi le varie amministrazioni a calare nel proprio contesto la misura?

"Esattamente, saranno i Comuni a declinarla in base alle varie situazioni".

Serviva, però, un quadro generale di riferimento entro il quale potersi muovere?

"Proprio così. Noi vogliamo mantenere la nostra impostazione di massima. E cioè mettere alle spalle dei Comuni una legge, una norma capace di intervenire e di regolamentare il settore".

A Bologna ci sono alcune zone sotto la lente, come il centro e il quartiere Saragozza, dove si vuole operare un giro di vite. Ma si è anche parlato di un’ipotetica soglia che riguarda la metratura, individuata entro i 50 metri quadrati, sotto la quale non è possibile destinare un appartamento agli affitti brevi turistici. Si può fare un discorso di metratura anche a livello regionale?

"Penso sia possibile individuare alcuni standard minimi che devono essere rispettati da chi ha le caratteristiche per una locazione breve. Anche perché ricordo che un conto è parlare di una casa che nasce come residenza e un altro è parlare di interventi specifici destinati agli affitti brevi".