"Affitti, costi aumentati: il mercato è bloccato". Nasce un osservatorio ad hoc per il problema

"Il mercato degli affitti è bloccato. Soprattutto perché a Bologna l’incremento dei canoni d’affitto ha raggiunto l’8,9% nella seconda metà del 2023, andando oltre la media delle principali grandi città italiane (3,8%)", apre Mattia Barchetti, head of market intelligence Nomisma durante la presentazione del primo osservatorio degli affitti, lo strumento ideato per fornire una panoramica completa sul mercato degli affitti e redatto da Nomisma, Crif e Confabitare. "Nel territorio regionale il 35% dei locatori non ha intenzione di affittare immobili di proprietà da qui a 12 mesi", continua Barchetti. Mentre sono settemila gli immobili sfitti in città e undicimila se si considera la provincia e "molti proprietari li tengono sfitti perché delusi da esperienze negative precedenti o per morosità – aggiunge Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare –. Ad oggi ci sarebbe spazio per tutti solo si riconvertissero alcuni degli immobili a oggi destinati agli affitti turistici, che a Bologna sono 4500".

Allora, per superare questo blocco degli affitti, dall’osservatorio nasce ’Affittabile’, il servizio dedicato ai clienti Crif e a chiunque acceda alla piattaforma, dal costo di 39 euro, con lo scopo di "investigare il potenziale interesse per locatori e locatari e che permetta all’inquilino di qualificarsi di fronte al proprietario di casa attraverso un documento emesso da Crif – dice Massimo Longatti, personal solutions & Fm senior manager Crif –. Il servizio attesta il livello di affidabilità del soggetto nel rispettare impegni di pagamento e identifica il canone medio mensile sostenibile".

Tornando all’indagine, risulta che il 79% dei locatori che affittano a Bologna lo fa per integrare il reddito, senza riscontrare molti problemi sui pagamenti, l’87% dei locatari dichiara di non aver mai saltato un pagamento. Insomma, Bologna si conferma un buon mercato, ma non sulle tempistiche per la ricerca della casa. Infatti, in città per il 29% della popolazione si parla di un tempo di oltre 5 mesi per la ricerca della casa. Contribuisce a questo blocco anche "l’inflazione, l’erosione del potere d’acquisto delle famiglie e i salari che restano invariati", racconta Barchetti. Sempre in città, infatti, le difficoltà economiche sono la motivazione principale per cui si va in affitto piuttosto che comprare casa, raggiungendo il 44% dei casi.

Anche se "c’è tanta domanda ma poca offerta, notiamo un’assenza della politica su questo tema", sottolinea Luca Dondi Dall’Orologio, amministratore delegato Nomisma.

Giovanni Di Caprio