Affitti in nero, niente sconti a chi fa il furbo

Chi non ha nulla da nascondere e nella propria attività economica ha tutte le carte in regola non deve temere eventuali controlli. La Guardia di finanza, anche gli stessi enti pubblici, spiegano che la massiccia attività di verifiche fiscali ad appartamenti per affitti brevi e Bed & Breakfast è stata messa in campo da qualche mese perchè nel tempo si è compreso che in questo settore accanto a tante realtà che operano correttamente ce ne sono tante che aggirano il fisco e operano in nero. Bologna come altre città d’arte dell’Emilia Romagna vanta una forte concentrazione di B&B. Chi froda il fisco si fa beffa dello Stato ma anche di chi agisce correttamente e deve rispettare le regole fino nei minimi nei dettagli. A Bologna la Guardia di finanza recentemente controllando le piattaforme web ha scoperto diverse realtà completamente fuorilegge. Tre strutture vicino al centro storico hanno evaso quasi un milione di euro, quindi non spiccioli, e nel 2023 sono stati recuperati al fisco 3,6 milioni fra locazioni e affitti brevi in appartamenti. Queste cifre dimostrano che si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso. E sono le stesse strutture che agiscono in modo regolare a chiedere controlli verso gli abusivi o i furbastri. Le verifiche peraltro non sono una novità. In Emilia Romagna carabinieri e Gdf hanno intrapreso una campagna massiccia di monitoraggio già dalla primavera scorsa. Che continua tutt’oggi.

