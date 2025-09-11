Affitti pazzi a Bologna: un sottoscala di 17 metri quadri a 550 euro

Bologna, 11 settembre 2025 – Continua la saga bolognese degli affitti pazzi. Dopo il monolocale di 8 metri quadri in Strada Maggiore, le cui foto un anno fa avevano rimbalzato sui social sollevando molte polemiche, questa è la

volta di una specie di cantina al piano terra nei pressi del complesso del Baraccano.

La pratica di affittare spazi che non possono essere definiti a tutti gli effetti delle case, per via delle ridotte dimensioni (la misura minima è stata a abbassata a 20 metri quadrati dal decreto Salva Casa, mentre prima si attestava a 28 metri quadri, ndr), è diffusa da tempo sotto le Due Torri ma diventa più preoccupante nel momento in cui tanti universitari e lavoratori sono alle prese con la ricerca spasmodica di una stanza o una casa in centro città.

L’annuncio choc

Questa volta l'annuncio, comparso su un noto sito di vendite immobiliari, riguarda un monolocale nel quartiere Santo Stefano per la cifra di 550 euro al mese. Fin qui nulla di strano, direbbe qualcuno visti i prezzi che girano. Ma l'amara sorpresa nasce quando si va a vedere la metratura del locale: 17 metri quadrati. Scorrendo le foto dell'immobile ci si rende conto, come ben segnalato dalla campagna di Piazza Grande contro le speculazioni edilizie in centro, #Questanonèunacasa, che si tratta a tutti gli effetti di un'unica stanza sotto a una scala, uno spazio di risulta, una sorta di cantina trasformata in un “monolocale”. Qui in pochi metri, si trovano ammassati un cucinino, un tavolo, un letto singolo e un armadio a due ante, il tutto illuminato da una piccolissima finestra. Un piccolo bagno con doccia completa la

mini casa.