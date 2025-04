Affitti, una stanza in città costa oltre 650 euro

Nei principali centri universitari italiani, il budget medio richiesto per l’affitto di una stanza singola ha registrato, negli ultimi quattro anni, un incremento significativamente superiore rispetto a quello osservato per le soluzioni abitative tradizionali. E Bologna è in cima alla lista. È quanto emerge dalla recente indagine di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, che ha confrontato l’andamento dal 2021 della richiesta media per una stanza nelle principali città universitarie italiane con quello dei canoni medi relativi alle diverse tipologie di appartamento (monolocale, bilocale e trilocale).

Tra le città che ospitano i mega Atenei, quella dove il costo di una stanza è cresciuto in maniera più significativa negli ultimi quattro anni è Bologna, +73% (651 euro/mese), rispetto a una crescita degli appartamenti monolocali, bilocali e trilocali che si aggira sul +30% nello stesso periodo. Segue Padova, dove una stanza costa oggi ben il 61% in più rispetto al 2021 (508 euro al mese). Ha fatto meglio solo il trilocale, che nello stesso periodo ha conosciuto una crescita di prezzo di affitto del +65%. Al terzo posto Firenze, che ha visto una crescita del 59% della singola (618 euro al mese), a fronte del monolocale che si è rivalutato del 38%, mentre il canone medio di bilocali e trilocali è aumentato circa del 50%.

Incremento, invece, del 44% nei quattro anni per la singola a Milano, che rimane comunque la città più cara in assoluto dove trovare un posto letto (714 euro al mese). Spicca tra tutti il +73% del costo della camera singola a Trento (549 euro al mese), la cui crescita corrisponde a più del doppio rispetto a quella registrata nello stesso periodo da monolocali, bilocali e trilocali in zona. A Modena invece il budget da allocare per una singola è salito del 54% (493 euro/mese), meno, tuttavia, di quanto abbia fatto il canone medio richiesto per un trilocale in zona, +57%.

Anche a Ferrara l’affitto del trilocale si è rivalutato più di quanto abbia fatto il costo mensile di una stanza, +49% contro il +45%, con quest’ultima che è arrivata a 375 euro al mese.