“Affitto troppo caro, si spaccia per sopravvivere”. Coppia arrestata dai carabinieri

Bologna, 3 marzo 2025 - Spacciavano droga in casa e quando sono stati scoperti dai carabinieri si sono giustificati spiegando che vendere droga serviva per pagare l'affitto dell'appartamento in cui vivevano in zona San Ruffillo e sostenere le spese domestiche.

La giustificazione, però, è servita a nulla visto che i militari dell'Arma hanno arrestato la coppia, una donna di 40 anni e un uomo di circa 30 anni, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i carabinieri, insospettiti da un via vai continuo di persone da un palazzo in zona San Ruffillo, hanno controllato il trentenne che si aggirava in zona. È così emerso che l'uomo era in Italia in violazione di un provvedimento di espulsione che aveva ricevuto cinque anni fa e valido fino al 2030.

Per questo i carabinieri lo hanno perquisito trovandolo in possesso di una dose di cocaina e un mazzo di chiavi, di cui l'uomo ha giustificato il possesso spiegando fossero di un appartamento di Roma e che lui si trovasse a Bologna in vacanza.

Insospettiti, i militari dell'Arma hanno approfondito il controllo e scoperto che il trentenne abitava in città in compagnia della quarantenne in un appartamento nelle vicinanze. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione della casa trovando un bilancino di precisione, 45 grammi di cocaina, del mannitolo (una sostanza da taglio; ndr) e 2550 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La donna ha così spiegato ai militari che l'attività di spaccio le serviva per pagare l'affitto, di circa 600 euro, oltre a sostenere le spese domestiche. La scusa non è servita, in quanto sia la quarantenne, di origine romena, che il trentenne, di origine albanese, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e processati con giudizio direttissimo.