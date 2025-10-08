Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Bologna
Cronaca’Affreschi musicali’ a Palazzo Fava. Verso il mondo di Michelangelo
8 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Madrigali, canzoni e versi rinascimentali, in attesa dell’apertura della mostra.

Il Coro da Camera Euridice

La Fondazione Carisbo per la prima volta apre le sale storiche di Palazzo Fava alla musica dal vivo, in collaborazione con Opera Laboratori. Si tratta di due conversazioni-concerto, che aprono la strada all’apertura della mostra ’Michelangelo e Bologna’, che sarà inaugurata il prossimo 14 novembre, in occasione del 550° anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564).

L’iniziativa, intitolata ’Affreschi musicali a Palazzo Fava’, è organizzata con la Fondazione Musica Insieme e propone nei due appuntamenti in programma, in calendario oggi e il 22 ottobre, un percorso che intreccia musica, poesia e parola recitata. Oggi alle 18,30 appuntamento con ’Deh dimmi Amor. Madrigali, canzoni e balletti nell’Italia di Michelangelo’. Protagonista sarannno il Coro da Camera Euridice e l’Ensemble di Strumenti Antichi Circe, diretti da Pier Paolo Scattolin, che offriranno al pubblico un’antologia di madrigali, canzonette e balletti del XVI secolo, con musiche di Palestrina, Arcadelt, Tromboncino e altri autori. L’introduzione di Nicola Badolato (Università di Bologna) guiderà gli ascoltatori in un viaggio attraverso le sonorità e i testi poetici che animarono le corti rinascimentali italiane, in dialogo con i versi dello stesso Michelangelo. Il secondo appuntamento, il 22 ottobre, vede il tema ’Gli occhi miei vaghi delle cose belle. Da Michelangelo a Britten: canti d’amore attraverso i secoli’. Il tenore Mark Milhofer e il pianista Marco Scolastra proporranno pagine di Liszt (Il Pensieroso) e i celebri Seven Sonnets of Michelangelo op. 22 di Benjamin Britten, composti nel 1940 e dedicati a Peter Pears.

