Affrontare le insidie della neve. Corso del Cai per escursionisti

Un corso per andare in montagna d’inverno. L’iniziativa è organizzata dalla scuola intersezionale del Cai Appennino tosco-emiliano, in collaborazione con le sezioni di Prato e Porretta Terme. Il corso di escursionismo in ambiente innevato, giunto alla seconda edizione, si svolgerà dal 1 febbraio al 23 marzo.

"L’escursionismo sta diventando un fenomeno di massa – racconta Fernando Neri, vicepresidente Cai Porretta Terme – sia estivo che invernale. È sufficiente andare al Corno in questo periodo per incontrare molte persone che camminano sulla neve in un ambiente più difficile di quello che si incontra durante la bella stagione. Da questa constatazione è nata la volontà di organizzare la formazione".

I docenti saranno istruttori del Club Alpino Italiano pronti a condividere la loro esperienza con i partecipanti e a fornire elementi utili al riconoscimento delle insidie connesse alla presenza di neve, alle basse temperature e alla gestione del rischio. La sezione Cai di Porretta Terme aggrega circa 300 soci e organizza una trentina di escursioni all’anno.

"Pur essendo più legati, come sezione, all’escursionismo tradizionale – aggiunge Neri – seguiamo con interesse anche il crescente successo dei cammini: in particolare seguiamo lo sviluppo della via Francesca della Sambuca che unisce Bologna a Pistoia. Uno degli animatori è Mauro Lenzi, responsabile della sentieristica della nostra sezione".

Il corso di escursionismo è articolato in 14 ore di lezione sulle sedi CAI di Porretta Terme, Maresca e Prato e 5 lezioni in ambiente. Il programma e il modulo di iscrizione al corso sono disponibili su www.caiporretta.it. Per info e iscrizioni 3489020695 - segreteria@caiporretta.it

Fabio Marchioni