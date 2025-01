Agente e tecnico finti derubano anziani

Si sono finti rispettivamente tecnico della caldaia e agente delle forze dell’ordine e, senza scrupoli, hanno preso di mira una coppia di anziani raggirandoli e derubandoli.

È successo venerdì, in pieno giorno, a Ozzano in un palazzo del centro storico. I due truffatori hanno suonato al citofono dell’abitazione spiegando che avrebbero dovuto fare un controllo alla caldaia. Il finto appartenente alle forze dell’ordine, seppur in borghese e senza mostrare alcun tesserino di riconoscimento, è riuscito a convincere le sue vittime e a farsi aprire la porta. Entrati in casa quest’ultimo si è intrattenuto a parlare, in italiano, del più e del meno con i proprietari lasciando così campo libero al complice che ha avuto la possibilità di girare tra le varie stanze indisturbato arraffando denaro contante e alcuni oggetti di valore lasciati incustoditi.

Preso il bottino, ancora da quantificare, ma come hanno raccontato i derubati di grande valore affettivo, hanno salutato e sono usciti dall’abitazione senza lasciare traccia. Solo in seguito gli anziani si sono resi conto di essere stati raggirati e spogliati dei loro averi e sono andati alla caserma dei carabinieri di Ozzano a sporgere denuncia. Un colpo messo a segno probabilmente da professionisti, sul quale già indagano i militari.

"Da quanto sappiamo casi simili sono avvenuti nelle scorse settimane anche in comuni limitrofi - dice il sindaco Luca Lelli - E’ per questo che appena abbiamo appreso la notizia abbiamo informato la cittadinanza attraverso tutti i nostri canali istituzionali e social, per mettere in guardia i nostri concittadini. Quella realizzata è una classica truffa che purtroppo prende di mira soprattutto persone anziane e sole, ed è per questo che da tempo organizziamo incontri rivolti alla cittadinanza tenuti dai carabinieri e della nostra Polizia locale che spiegano come capire, anche da piccoli segnali, se si è vittima di una truffa.

Su quanto accaduto sono in corso tutte le indagini del caso - aggiunge il primo cittadino- , ma basti pensare che i truffatori hanno deciso di agire in pieno centro e di mattina per capire che ormai le provano tutte pur di portare a segno il loro intento criminale. Sono al vaglio tutte le telecamere di videosorveglianza del territorio e incrementeremo i passaggi delle pattuglie della Polizia Locale. È fondamentale - conclude Lelli - che le persone chiamino le autorità ogni volta che non si sentano sicure. Se qualcuno si presenta alla porta e non siamo convinti che siano ciò che dicono di essere basta chiamare il 112 o la Polizia Locale. Se non hanno nulla da nascondere rimarranno, diversamente troveranno una scusa e andranno via. Crediamo - conclude Lelli- che sensibilizzare le persone su questi temi sia un’azione importante, è per questo che puntiamo molto sugli incontri di comunità, tanto che a breve organizzeremo altri appuntamenti".

Stefania Pelli