Agenti a lezione di anti-violenza domestica

Venticinque ufficiali di polizia locale, soprattutto ispettori, reclutati di recente, a scuola di violenza familiare. Succederà in Valsamoggia il 5 novembre, quando nel comando della polizia locale, in piazza della Pace a Monteveglio, parteciperanno all’ultima giornata di stage del programma formativo riservato ad agenti della polizia locale promosso dalla Scuola interregionale di polizia locale di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Nelle tre giornate precedenti gli ufficiali si occuperanno di controlli stradali e privacy, di videosorveglianza e unità cinofile. "Siamo orgogliosi – afferma Andrea Bertaccini, assessore alla Legalità del Comune di Valsamoggia – che Valsamoggia ospiti proprio questa tappa del percorso formativo, dedicata al contrasto della violenza intrafamiliare contro donne e minori. Formare il personale delle forze dell’ordine su questi temi significa rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e promuovere una cultura della parità e del rispetto. Tutti obiettivi che Valsamoggia persegue da tempo con attenzione, sensibilità e determinazione".

Non è la prima volta che la formazione degli agenti di polizia locale fa tappa a Valsamoggia. Già nel 2021 una ventina di agenti neoassunti (ora attivi nei vari comandi dell’Emilia-Romagna), seguirono i corsi pratici sulla guida dei mezzi e sulle modalità di fermo. Negli ultimi anni la polizia locale di Valsamoggia si è specializzata sulla violenza tra le mura di casa. Da qui l’istituzione della ’stanza rosa’ nel comando di Monteveglio e i contatti continui con le numerose realtà presenti sul territorio per l’ascolto e il supporto alle vittime di violenza. Infine, da gennaio scorso il comando del corpo di Valsamoggia è passato nelle mani di Elena Corsini, ufficiale di polizia locale specializzata proprio in violenza domestica, di genere e sui minori. "Come presidio di ascolto e vicinanza alle persone – sottolinea la comandante Corsini – il ruolo della polizia locale è fondamentale. Solo con la conoscenza e la formazione i nostri agenti possono aiutare chi vive in situazioni di fragilità e paura".

Risale al 2013 la prima esperienza della comandante Corsini sul tema della violenza in famiglia. "Nel comando dell’Unione Terre dei Castelli di Vignola – racconta – avevamo costituito un nucleo di tre ufficiali donne che si occupava di questo tema. Numerosi i corsi di formazione che ho seguito in merito con magistrati, pubblici ministeri e professori universitari. E, quando sono giunta al comando della polizia locale di Vergato, nel 2021 abbiamo inaugurato la prima ’stanza rosa’ della montagna. Arrivando a Valsamoggia ho trovato che il servizio era già stato avviato da tempo, da Manica Righi, la comandante che mi ha preceduto". Tanti i casi passati per le mani della comandante Corsini. "Sei mesi fa – racconta – su segnalazione di un cittadino, una nostra pattuglia ha salvato una ragazza picchiata per strada. Per uscire da questa spirale è importante l’educazione dei bambini, a scuola come tra le mura domestiche".

