Agenti di commercio Govoni nuovo presidente

L’Associazione Agenti di Commercio di Bologna, che conta oltre mille associati tra la città e la provincia, sarà capitanata da Roberto Govoni, eletto presidente all’assemblea generale elettiva di venerdì 30 giugno. L’ente assiste gli agenti e i rappresentantti di commercio, fornendo loro assistenza e offrendo servizi a supporto della categoria, ricoprendo un ruolo indispensabile nel settore. "Contiamo tre sedi, utilizzate per l’accoglienza dei servizi che offriamo agli associati – spiega il neopresidente Govoni –. Ci occupiamo, tra molte altre, di contabilità fiscale, assistenza sindacale e legale. Non siamo solo associazione, ma siamo completi di relativi servizi, includendo anche un sistema di formazione di corso per gli agenti". L’elezione di Govoni arriva dopo anni di presenza in diversi mandati come consigliere, e sarà al timone dell’associazione per un mandato quadriennale. "Ho intrapreso la nomina con molto entusiasmo, è il mio primo incarico come presidente – continua Govoni –. È un buon proseguimento, dopo anni da consigliere, nel solco di quella che è una missione, perché andiamo a difesa della categoria. Siamo in primo luogo un sindacato. Ho accettato l’incarico per poter dare ancora di più".

I nuovi organi direttivi rimarranno in carica per i prossimi quattro anni. Il Consiglio direttivo è composto da professionisti provenienti da svariati settori merceologici, come il settore siderurgico, alimentare, dell’arredamento o delle telecomunicazioni. I componenti sono Alessandro Bione, Antonio Boursier, Gianfranco Cacciari, Giacomo Distefano, Roberto Govoni, Matteo Mari, Andrea Nepoti Goitan, Cesare Pasi, Silvia

Pezzini, Stefano Sacchetti, Sergio Suppini. Tra i probiviri, Luciano Calà, Ivano Cotti e Fabrizio Tonelli. Il sindaco revisore è il dottor Alessandro Bolognini. E il consiglio farà il possibile per difendere e tutelare la categoria, guardando al futuro con ottimismo. "Il programma prevede un’operazione di rinnovo e di rinnovamento – conclude il presidente –. Manterremo ciò che di buono c’è già stato, apportando delle migliorie in altri campi. Disponiamo di nuova linfa, grazie ai neo associati. In più, lavoreremo per creare e solidificare i rapporti tra istituzioni locali e l’associazione nazionale. Vogliamo, infine, incrementare i servizi per gli associati sulle attività parallele, come organizzazione degli eventi e e il miglioramento dei corsi di formazione".

m.m.