Agenzia Generali Bologna, ristrutturata la sede storica in via Calzolerie: l’inaugurazione

Inaugurazione Sede Assicurazioni Generali

Bologna, 13 marzo 2023 – Il cuore pulsante dell’Agenzia delle Generali di Bologna torna a battere nella sua sede storica. In via Calzolerie, ai piedi delle due Torri, la celebre struttura – ora completamente ristrutturata e arredata – è pronta così a scrivere un nuovo e importante capitolo della storia delle stesse Assicurazioni Generali, realtà che tra soli due anni festeggerà il suo 190esimo anniversario. Nell’attesa, a essere celebrato stamattina è stato il taglio del nastro di un nuovo traguardo, che punta ora a “dare una nuova vita alla nostra agenzia affinché diventi, sempre di più, un riferimento importante per i nostri clienti presenti e futuri – spiega Vincenzo Cirasola, agente generale e presidente nazionale del Gruppo Agenti Generali e di Anapa-Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione –. Abbiamo ristrutturato la sede, ma non abbiamo cambiato la posizione. La nostra volontà, infatti, era quella di rimanere nel centro storico bolognese, per noi un vero e proprio simbolo”.

Presenti stamattina, insieme a clienti, ospiti e collaboratori, anche il country manager e amministratore delegato di Generali Italia, Giancarlo Fancel, accompagnato dal direttore generale Massimo Monacelli e dai vari top manager del gruppo: Francesco Bardelli (Health e Welfare), Giuliano Basile (Claims), Giancarlo Bosser (Life), Marco Oddone (Distribution e Marketing), Tommaso Ceccon (Property e Casualty) e dal direttore vendite Gabriele Tedesco e dai manager e tecnici di Area. Già nel 2009, durante la precedente ristrutturazione, l’allora storico presidente delle Assicurazioni Generali, Antoine Bernheim, accompagnato dall’ex amministratore delegato Giovanni Perissinotto, parteciparono all’inaugurazione dell’Agenzia di Bologna, condotta da Vincenzo Cirasola: per la prima volta nella storia il presidente della grande compagnia visitò un’agenzia e scelse Bologna in quanto, nella nostra città, opera il presidente nazionale del Gruppo Agenti Generali Italia, associazione che raccoglie circa i 1.300 agenti operanti nelle oltre 560 agenzie sparse nel territorio nazionale.

A essere inaugurata, inoltre, è ora anche una nuova filiale creata per poter offrire un servizio ancora più completo alla clientela bolognese, situata nella zona Fiera Distrect con ampio parcheggio, in via Liberazione 13.