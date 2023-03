Agenzia Generali, sede ristrutturata "Siamo rimasti nel centro storico"

La sede storica dell’Agenzia delle Generali di Bologna, in via Calzolerie, torna a essere il cuore pulsante dell’attività. Ai piedi delle due Torri, la celebre struttura – ora ristrutturata e arredata – è pronta così a scrivere un nuovo importante capitolo per una realtà che, tra soli due anni, taglierà il traguardo del suo 190esimo anniversario. A condurre l’agenzia resterà il gruppo bolognese composto da Vincenzo Cirasola, agente generale e presidente nazionale del Gruppo Agenti Generali e di Anapa-Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione, affiliata a ConfCommercio, insieme ai soci Alessio Cirasola, Gabriele Cirasola, Giacomo Cirasola, Marco Fajer e Fabio Mattioli. "Abbiamo ristrutturato la sede, senza cambiare la posizione. La nostra volontà, infatti, era quella di rimanere nel centro storico bolognese, per noi un simbolo – precisa Vincenzo Cirasola –. Vogliamo dare una nuova vita alla nostra agenzia affinché diventi, sempre di più, un riferimento importante per i nostri clienti presenti e futuri". Ieri, al taglio del nastro, la sede è stata affollata da ospiti, clienti e dai tanti collaboratori dell’agenzia, amministrativi e commerciali, che tra impiegati, produttori dipendenti e subagenti contano circa 50 persone.

A celebrare il nuovo punto d’arrivo, anche il country manager e amministratore delegato di Generali Italia, Giancarlo Fancel, accompagnato dal direttore generale Massimo Monacelli e dai vari top manager del gruppo. "Generali è un partner fondamentale del sistema Confcommercio. Questa è una sede che i bolognesi conoscono, ed è considerata a tutti gli effetti un valore aggiunto all’interno del centro storico – aggiunge il presidente di Confcommercio, Enrico Postacchini –, una sede importante che fa da coordinamento per tutte le altre filiali".

g. d. c.