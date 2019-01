Bologna, 17 gennaio 2019 - Monopolio del caro estinto di due aziende funebri, la R.i.p Service all'ospedale Maggiore e la C.i.f srl al Sant'Orsola. Lo ha smantellato una maxi operazione (VIDEO) 'Mondo Sepolto' dei carabinieri di Bologna: hanno smantellato due cartelli di imprese di pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali cittadini, riuscendo in pratica ad avere il monopolio nell'aggiudicazione dei servizi funebri. Sono 30 le misure cautelari (9 in carcere, 18 ai domiciliari e 3 divieti di esercizio di attività di impresa) 43 perquisizioni (video) in tutta l'Emilia Romagna e sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per 13 milioni di euro.

I vertici

L'indagine è partita dalle dichiarazioni di due indagati e sono poi supportate da intercettazioni telefoniche, ambientali e video hanno permesso di scoprire il meccanismo. Ai vertici dell'organizzazione ci sarebbero - secondo le accuse - due imprenditori bolognesi: Giancarlo Armaroli, 66 anni e amministratore unico di R.i.p. Service e Massimo Benetti, 62 anni, presidente del cda di C.i.f.. Entrambi sono finiti in cella questa mattina all'alba.

Giancarlo Armaroli è amministratore unico della 'Rip. Service', mentre Massimo Benetti ha una quantità impressionante di cariche nelle maggiori società di servizi cimiteriali: era presidente del cda del 'Consorzio Imprese Funebri' (Cif.) e della 'Roncato Srl' e, allo stesso tempo, dipendente della 'Golfieri Srl', consigliere dell''Antico Consorzio Funebre Bolognese', vice presidente del cda della 'Spv Bologna Spa' e ad della 'Bologna Servizi Cimiteriali Srl', una società partecipata del Comune di Bologna (che detiene il 51% delle quote). I carabinieri hanno sequestrato anche la Franceschelli Srl, la Lelli srl e la Oreste Golfieri: i servizi restano però attivi grazie a un amministratore designato dal giudice.

La spartizione

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna diretta dal procuratore capo Giuseppe Amato, hanno consentito di disarticolare una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e riciclaggio. I due cartelli, come accertato dagli investigatori, si spartivano i servizi nelle camere mortuarie. Lì infatti erano presenti in pianta stabile i rappresentanti delle due agenzie (cosa espressamente vietata dalla legge del 2009) che fungevano da anello di congiunzione tra i vertici - Armaroli e Benetti - e gli infermieri, altro tassello fondamentale dell'associazione.

200 euro a morto

Questi ultimi, infatti, avevano il delicato compito di avvicinare i parenti della persona appena deceduta nei due ospedali e presentare loro le agenzie, descrivendole come "le più economiche, efficienti e/o rapidamente reperibili o in grado di fornire prodotti eco-compatibili", spiegano i carabinieri. Il tutto, naturalmente, dietro lauto compenso in "contanti, per cifre variabili tra i 200 ed i 350 euro per ogni 'lavoro' fatto acquisire al gruppo". Gli infermieri corrotti, tutti dipendenti Ausl, sono "una schiera rilevante".

Il 'nero'

Il trucco era semplice e molto consolidato. Per ogni funerale, le agenzie si facevano dare tra i 500 e i 900 euro in contanti, ossia in nero o con la tecnica del doppio assegno: uno intestato e l'altro in bianco. Convincevano i clienti facendo leva sulla possibilità di risaprmio. Quesrti fondi servivano, almeno in parte, a finanziare questo giro di mazzette.

La Rip e la Cif, avevano creato cartelli con altre agenzie di pompe funebri con le quali si spartivano i funerali e gli ingenti proventi di questo meccanismo. L''associato' - riportano i carabinieri - della Rip di SArmaroli, era la 'Armaroli Tarozzi srl'. Mentre La Cif di Benetti poteva contare, oltre che dei dipendenti, anche "di una nutrita schiera di sodali a vario titolo". Compaiono i nomi della Franceschelli srl, Lelli srl e Golfieri srl.

Tra il febbraio 2009 ed il maggio 2013 gli investigatori hanno accertato come i liquidi illecitamente realizzati dall'associazione sono stati depositati in un conto corrente aperto ad hoc e sul quale sono state registrate 520 operazioni con movimentazioni in entrata ed uscita pari a 435mila euro.

Lo spregio

Nelle pieghe dell'inchiesta finiscono, tracciati nelle intercettazioni, anche atti di spregio sui cadaveri. Un indagato dice: "Ho un filmato dove lui mette una buccia di banana in mano ad un morto...". Risposta: "Il morto, aspettando la barella... ha avuto fame!". In un'altra conversazione intercettata un'infermiera si definisce "la regina della camera mortuaria" e in un'altra ancora racconta al compagno dei beni presi a un defunto: "Amo'... ho trovato due anelli (...), l'ho messi già in borsa... però non so se è oro...".

Gli arrestati

Sempre secondo le indagini, Armaroli della Rip ha due bracci operativi che sono stati arrestati: Giuliano Vecchiatti, 38 anni, e Domenico Evangelista, 76. La rete di Benetti della Cif, invece, è molto più vasta: si parte da Patrizia Bertagni, 62 anni e responsabile della sistematica raccolta dei liquidi per tutte le agenzie affiliate assieme a Roberta Mazzucchelli di 40 anni, Graziano Muzzi, 62 anni e Maurizio Rossi, 68. Poi ci sono le persone delle ditte 'consorziate': Lorenzo Lelli, 55 anni, Gianluca Babina, 52, Carla Bugamelli, 49 anni, della agenzia Lelli; Marco Bertocchi, 58 anni, Andrea Ghini, 43, Nadia Mazzini, 66, e Stefano Iannelli, 49 anni, della Franceschelli; Gianluca Palloni, 42 anni, Alessandro Sarti, 56 anni, Marco Zambonelli, 66 anni, della Golfieri.

Gli infermieri

Giuseppe Venturi, 56 anni e Giuseppe Parise, 61, figurano nell'inchiesta dei carabinieri a libro paga di Armaroli. Entrambi vengono indicati nelle carte come "incaricati di pubblico servizio e appartenenti all'Ausl di Bologna". Sono loro che indicano i nomi e le informazioni sulle persone decedute al sodalizio. Agli arresti anche altri infermieri Ausl, accusati di fornire "uno stabile contributo nell'aggiudicazione dei servizi funbebri da parte del consorzio Cif": Daniele Bultrini, 63 anni, Paolo Montaguti, 60, Maria Campisi, 41, Francesco Ramoscelli, 45, e Raffaella Gianfrancesco, 61 anni.