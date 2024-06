Ageop, al via la campagna estiva per i piccoli malati di cancro

‘Restami accanto, dovunque andrai. Perché la mia cura non può andare in vacanza’ è l’eloquente messaggio che Ageop Ricerca ha scelto per la sua campagna estiva di sensibilizzazione sul cancro pediatrico e raccolta donazioni. Anche da giugno a settembre, Ageop dovrà dare continuità all’impegno con cui garantisce 4 medici, 5 biologi, 4 psicologhe: un supporto che assicura non solo la ricerca, ma anche i medici in reparto.

L’associazione dovrà anche continuare a provvedere alle spese a domicilio, alla consegna dei farmaci, al pagamento delle utenze delle case, ai trasporti verso l’ospedale, alla pulizia di tutti gli ambienti e non saranno sospese le attività dei volontari in reparto e nelle strutture di accoglienza. Si potrà donare attraverso bonifico intestato ad Ageop Ricerca Odv: Unicredit, IT16Y0200802483000101054378; Emil Banca, IT15O0707202403000000738740 e Intesa San Paolo: IT86R0306909606100000175878. Oppure con bollettino postale intestato ad Ageop, conto corrente numero 14704407 o anche online con carta di credito, Paypal e Satispay attraverso la piattaforma https://dona.ageop.org/estate