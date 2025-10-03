Ageop, cena solidale: "Un aiuto ai bimbi malati"

Ageop Ricerca invita Bologna a una serata di solidarietà che si svolgerà l’8 ottobre presso la Cantna Bentivoglio. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul microbiota che l’Associazione finanzia per il Sant’Orsola. Il progetto di ricerca sul microbiota, iniziato grazie ad Ageop più di dieci anni fa, ha già salvato la vita a 11 bambini ammalati di tumore in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico. Ma la ricerca, come viene sottolineato, ha un costo che da solo il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a coprire. E centomila euro sono il contributo che Ageop destina annualmente a questo più che promettente filone di ricerca riconosciuto a livello internazionale.

La ’Cena del Cavolo’ dell’8 ottobre è parte integrante della campagna Ageop ’Sono Cavoli Miei’ ed è un invito a prendersi cura dei bambini e degli adolescenti che vivono la malattia. Alla serata parteciperanno lo chef Giorgione di Gambero Rosso Tv che, nelle cucine della Cantina Bentivoglio, preparerà i suoi gustosi piatti, oltre a Guido Catalano con le sue poesie, mentre alla musica penseranno gli Estrela Guia con il loro Jazz, Funk & Soul dal sapore brasiliano. Ci saranno anche le testimonianze dei medici ricercatori che ogni giorno trasformano in cura e futuro per i bambini che si ammalano di cancro il sostegno dei cittadini.

Per partecipare la donazione in favore della ricerca è di 100 euro Ageop rilascerà l’attestazione necessaria ai fini della detrazione fiscale. È possibile prenotare e scegliere tra i due menù proposti, uno dei quali vegetariano sul sito: https://dona.ageop.org/cenadelcavolo/.