Ageop, il nuovo traguardo: "Curare chi vive fuori città"

Se da dieci anni a questa parte l’associazione Ageop ha potuto alzare l’asticella di #Lottoanchio, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicata alla giornata mondiale contro il cancro infantile, è perché non è sola. Al suo fianco può contare di istituzioni fondamentali che offrono il loro patrocinio – Regione, Comune, Policlinico Sant’Orsola e Ascom Confcommercio – ma soprattutto un numero sempre crescente di cittadini donatori. Grazie a loro e all’esperienza di oltre 40 anni di Ageop, l’assistenza, l’accoglienza e la tutela dei diritti dei piccoli pazienti oncologici sono migliorate costantemente.

Per l’edizione di quest’anno, lanciata ieri, l’obiettivo è ambizioso: raccogliere 120 mila euro per realizzare, a partire dal 2026, un progetto pilota di assistenza domiciliare nelle case Ageop Ricerca dedicato ai bambini e agli adolescenti non residenti a Bologna. "Questo servizio – spiega Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop – garantirà cure a domicilio per quei bambini che non hanno accesso ai servizi territoriali della loro città di provenienza e che, in assenza di un medico di base, sono costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso pediatrico. Con il nostro intervento, potranno ricevere assistenza direttamente a casa da infermieri, medici e psicologi, evitando viaggi faticosi verso l’ospedale e lunghe ore di attesa in Day Hospital".

Un percorso che, però, non sarà semplice. "Le esigenze di questi bambini sono molte e diversificate – sottolinea Arcangelo Prete, direttore di Oncoematologia pediatrica del Policlinico Sant’Orsola – ma l’esperienza ci insegna che, implementando attività, personale e conoscenza dei percorsi, otterremo ottimi risultati".

A sostegno della raccolta fondi, numerose iniziative anche affidate ai Punti Ageop della regione: dalla piantumazione di alberi di melograno al parco in via dello Sport a Pianoro, nel parco Hans e Sophie Scholl di Marzabotto e nella Casa Siepelunga, alla lotteria con oltre cento premi in palio, fino alla grande festa in Piazza Maggiore il 22 marzo.

È possibile donare sulla piattaforma di Idea Ginger (www.ideaginger.it) fino al 15 maggio. Con donazioni da 50 euro in su l’Associazione appenderà un cuore con il nome del donatore in una casa Ageop.

Sara Ausilio