Bologna, Ageop in piazza con #Lottoanchio: giochi e laboratori per la ricerca

Ageop in piazza con #Lottoanchio Giochi e laboratori per la ricerca

Bologna, 24 marzo 2023 – A Bologna quando ci si dà appuntamento in piazza si intende piazza Maggiore, il cuore della città, tra San Petronio e Palazzo d’Accursio. E proprio lì, sul Crescentone, domani Ageop Ricerca dà appuntamento alla città per la grande Festa in occasione della nona edizione di #Lottoanchio, l’annuale campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che quest’anno ha l’obiettivo di raccogliere almeno 80mila euro da destinare alla ricerca.

FOCUS / Ageop in piazza maggiore: il programma della festa

Si comincia alle 10 con una no stop fino alle 19: laboratori, spettacoli, sport, curiosità e avventure con 48 partner coinvolti. Il via alla festa lo darà una gigantesca opera collettiva che unirà i disegni che Ageop ha chiesto gli fossero inviati proprio a questo scopo. L’elenco delle attività previste, dedicate ai bambini e ai loro genitori, è davvero ricchissimo, ma l’invito è anche per chi vorrà solo assistere a ciò che il volontariato sa realizzare con l’aiuto e il sostegno di tutti, conoscere meglio cosa significa la malattia oncologica pediatrica e cosa fa Ageop da oltre 40 anni per bambini, adolescenti e famiglie in uno dei momenti più drammatici della loro vita.

L’associazione ha stretto un patto di reciproca solidarietà con Bologna fin da quando, nel 2006, ha consegnato al Policlinico di Sant’Orsola il reparto di Oncologia Pediatrica, un luogo di cura all’avanguardia e a misura di bambino. Con #Lottoanchio 2023, Ageop intende contribuire alla ricerca sui sarcomi: un raro tipo di tumore fortemente aggressivo e molto doloroso che si sviluppa dai tessuti ossei, cartilaginei, muscolari e dai vasi sanguigni. I sarcomi rappresentano circa il 17-18% dei tumori di cui si ammalano i bambini tra 0 e 14 anni e circa il 30% di quelli che colpiscono i ragazzi tra 15 e 19 anni. Le percentuali di sopravvivenza ai sarcomi sono ancora basse: per le forme localizzate solo il 65-75% dei bambini sopravvive, mentre per le forme metastatiche, molto frequenti, questo dato scende vertiginosamente al 30-40%. L’Associazione ha voluto sostenere la ricerca condotta da due ricercatori, Maria Costanza Donati, radioterapista pediatrica e Federico Mercolini, pediatra oncologo perché anche per i bambini e gli adolescenti con sarcoma aumentino le possibilità di sopravvivenza. È così, infatti, che si contribuisce a realizzare quel ‘bene’ che prima non c’era.