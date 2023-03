Ageop, la grande festa Giochi sul Crescentone, un aiuto alla ricerca

Grande festa, organizzata da Ageop, ieri mattina sul crescentone di piazza Maggiore, in occasione della nona edizione di #Lottoanchio, l’annuale campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che quest’anno ha l’obiettivo di raccogliere almeno 80mila euro da destinare alla ricerca. Dalla mattina e per tutta la giornata sono stati allestiti laboratori, spettacoli, sport, curiosità e avventure con 48 partner coinvolti. Dedicate ai bambini e ai loro genitori le tantissime iniziative, ma l’invito è stato rivolto anche a chi voleva solo assistere a ciò che il volontariato sa realizzare con l’aiuto e il sostegno di tutti, conoscere meglio cosa significa la malattia oncologica pediatrica e cosa fa Ageop da oltre 40 anni per bambini, adolescenti e famiglie in uno dei momenti più drammatici della loro vita.