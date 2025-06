Ageop non va mai in vacanza. Un’estate di solidarietà e iniziative

"Restami accanto dovunque andrai". Al via la campagna Estate 2025 di Ageop Ricerca odv "perché la cura non può andare in vacanza", come sottolinea Francesca Testoni, direttrice generale dell’associazione. ‘Continuità’ è la parola per descrivere la raccolta di Ageop: "Continuità degli obiettivi e nella difesa dei diritti di bambini e adolescenti ammalati di cancro, continuità nell’offerta dei servizi a pazienti e famiglie, continuità a sostegno del Servizio sanitario nazionale, continuità nei progetti di cura destinati ai bambini ammalati di cancro, anche nel periodo estivo", spiega Testoni. Per questo serve "un patto tra cittadini, istituzioni, imprese e terzo settore per costruire una società giusta e inclusiva". Un’alleanza terapeutica perché "il cancro non va mai in ferie", afferma. L’attività nelle cinque case d’accoglienza gratuita proseguirà anche nei mesi estivi.

"Ageop fa parte della nostra grande famiglia della sanità pubblica. È un chiaro esempio di capitale sociale del territorio", racconta l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Massimo Fabi. Non si interromperanno neanche i 13 contratti a medici, biologi e psicologi che operano all’Irccs. Allo stesso modo non saranno sospesi i lavori dei volontari in reparto, in ospedale e nelle strutture: "Ageop da un sostegno concreto alle nostre attività, soprattutto ai bambini", dice Marco Seri, direttore scientifico Irccs Sant’Orsola. Innovazione, ricerca, cura e solidarietà sono i punti fermi di questa campagna. Perché "anche assistenza e accoglienza non conoscono stagione", interviene Riccardo Masetti, pediatra oncologo in Oncoematologia pediatrica al Sant’Orsola. Per sostenere la campagna si può già selezionare un importo da donare per finanziare uno specifico progetto. Inoltre, dal 1° luglio al 30 agosto, saranno in vendita 10mila biglietti, a 2,50 euro l’uno, per partecipare alla lotteria dedicata. Il primo premio è una bici da corsa, il secondo il robot aspirapolvere Roomba e al terzo posto una mini auto Lamborghini. Ad aiutare Ageop durante la campagna saranno anche Trenitaria-tper, l’aeroporto Marconi, Nipponica, il festival di cultura giapponese ideato dall’Associazione Culturale Symballein e il Villaggio della Salute Più.

Giovanni Di Caprio