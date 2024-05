Ageop Ricerca festeggia. E fa il boom di donazioni

Grande festa di Ageop Ricerca ieri nel giardino di Casa Siepelunga (via Siepelunga 8/10) per spegnere 42 candeline. Ma non solo. Tra i motivi del party anche l’obiettivo di 100mila euro della campagna #Lottoanchio 2024, obiettivo raggiunto e addirittura superato: le donazioni, infatti, ad oggi, sono arrivate quota 187.756 euro, che sosterranno l’impegno di Ageop all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola.

A festeggiare l’associazione di riferimento per l’assistenza dei minori ammalati di cancro e delle loro famiglie c’erano ieri tanti volontari e ospiti. Tra letture, incontri musicali e un brindisi finale. Da ricordare, poi, l’impegno di Tper, che collabora con Ageop, offrendo ai suoi progetti visibilità sul territorio. Tper, infatti, ha supportato #Lottoanchio ospitando gratuitamente le immagini di campagna all’interno di 800 bus di Bologna. Ma non solo. L’intestazione ad Ageop Ricerca, infatti, è ora su una fermata in via Mazzini, in un luogo vicino al Sant’Orsola e alle case di accoglienza dell’associazione, quattro su tutto il territorio e che asssistono 500 bambini all’anno e le loro famiglie, per 2 milioni di euro investiti.

Tra i grandi donatori di Ageop c’è stato Scout, che anche quest’anno ha scelto di sostenere la campagna, dedicando 49.500 Euro per un anno di ricerca in Citogenetica, mentre Alce Nero ha dedicato il 20% del ricavato dei prodotti della Linea Baby Food, venduti sull’e-commerce aziendale dal 15 febbraio fino al 15 marzo (2.846 euro). Cosmoprof Worldwide Bologna anche quest’anno,ha organizzato la Boutique di Solidarietà in favore di Ageop, permettendoci di raccogliere ben 30.720 Euro. Emil Banca Credito Cooperativo, infine, con un contributo di 16.000 Euro sosterrà 6 mesi di ricerca dedicata alla valutazione degli esordi delle leucemie pediatriche.