Ageop, ’Sono cavoli miei’: "Il trapianto di microbiota ha curato undici bambini"

Il più piccolo ha tre anni e otto mesi. Come lui, altri dieci bambini, pazienti oncologici, hanno ricevuto il trapianto di microbiota intestinale al policlinico Sant’Orsola. E per loro la cura ha funzionato. A raccontarlo è Riccardo Masetti, medico oncoematologo pediatra del policlinico, durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi ‘Sono cavoli miei’, ideata da Ageop. Un’iniziativa destinata alla ricerca, che l’associazione sostiene da dieci anni con un investimento di 100mila euro.

"Il nome vuole richiamare l’interesse comune – spiega Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop –. ‘Sono cavoli’ di ognuno di noi". La campagna, infatti, contribuisce alla diffusione della consapevolezza che un microbiota intestinale sano si preserva attraverso corretti comportamenti alimentari: il cavolo è infatti un alimento sano e ricco di sostanze utili all’organismo.

Per tutta la durata della campagna sono previste numerose iniziative: sabato 20 settembre in programma un’escursione solidale nella Laguna di Venezia, in collaborazione con Ap/Studio Viaggi con partenza da Bologna e Imola, che porterà i partecipanti alla scoperta delle isole di San Francesco del Deserto, Burano e Murano.

L’8 ottobre appuntamento con la ‘Cena del cavolo’ alla Cantina Bentivoglio (via Mascarella, 4/b), con un menù dedicato alla campagna, che vedrà protagonista lo Chef Giorgione, autore di un piatto speciale. La serata è anche un’occasione per ascoltare i contributi di medici e ricercatori e un reading poetico di Guido Catalano (prenotazioni su dona.ageop.org/cenadelcavolo).

Il 18 ottobre alla Fondazione Golinelli, si tiene l’iniziativa "Tutti i gusti più uno: una giornata sull’alimentazione", incontro dedicato al tema dell’alimentazione, momento di approfondimento e laboratori per sensibilizzare su uno stile di vita sano.

"Nel mondo associativo, diversi amici hanno saputo valorizzare il cavolo come simbolo culturale e veicolo di consapevolezza sui benefici per la salute – spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, che sostiene l’iniziativa – La consapevolezza dei consumatori cresce ogni giorno: aumenta la richiesta di alimenti un tempo difficili da trovare, come prodotti senza lattosio o senza glutine. Tuttavia - conclude Tonelli -, i cibi salutari spesso costano ancora troppo". Si può sostenere la campagna su ageop.org/sonocavolimiei/