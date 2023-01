Agevolazioni in vista per i commercianti che ampliano l’attività

Agevolazioni per la promozione dell’economia locale a Loiano. È online il modulo di domanda per la concessione di aiuti in favore di chi decide di ampliare gli esercizi commerciali già esistenti o di riparire esercizi chiusi da almeno sei mesi. Sono ammessi alle agevolazioni esercizi operanti nei settori di artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché al commercio al dettaglio. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi il contributo è concesso per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo. Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene la riapertura o l’ampliamento degli esercizi elencati e per i tre anni successivi (ripresentando annualmente l’apposita richiesta). La misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali (Imu - Tari) dovuti dall’esercente e regolarmente versati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell’importo. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare la richiesta al protocollo del Comune di Loiano entro il 28 febbraio, mediante l’apposito modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il contributo sarà erogato secondo l’ordine di presentazione delle richieste pervenute all’Ufficio Protocollo, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale in ragione dei trasferimenti statali.

Nella foto, il sindaco Fabrizio Morganti