Agevolazioni prima casa Le due diverse tipologie

Tra le due tipologie di agevolazioni esistono talune differenze che si possono descrivere in sintesi.Per quanto riguarda l’acquisto a titolo oneroso, tale agevolazione fu introdotta per la prima volta nell’anno 1982 e riguarda, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, gli atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita, permuta, datio in solutum o assegnazione di beni a soci, acquisto in asta giudiziaria). È prevista sia per l’imposta di registro con applicazione dell’aliquota del 2% in luogo del 9%, sia per gli acquisti da imprese di costruzione e ristrutturazione e quindi soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota del 4% in luogo del 10%. Invece, in riferimento all’acquisto per successione e donazione, tale agevolazione è stata introdotta dalla Legge 3422000 e determina l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e cioè nell’importo di Euro 200,00 ciascuna in luogo del 3%. I requisiti richiesti sono identici a quelli previsti per poter usufruire dell’imposta di registro o dell’imposta IVA ridotta per la prima casa.

La differenza più rilevante riguarda invece i beneficiari. Negli atti a titolo oneroso tutti gli acquirenti devono trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per accedere ai benefici fiscali. Nel secondo caso è invece sufficiente che i requisiti sussistano per almeno uno dei beneficiari. Pertanto, la dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti, può essere resa anche da uno solo degli aventi diritto, con la conseguenza che l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari. Ad esempio se il defunto, proprietario di una casa di abitazione, lascia la sua eredità comprensiva dell'abitazione, a cinque figli ed uno solo di essi abbia i requisiti per ottenere l'agevolazione prima casa, la dichiarazione fatta da quest'ultimo va a vantaggio anche degli altri quattro figli. Conseguentemente il valore riferito a tale abitazione oggetto di successione è sottratto all'applicazione delle imposte ipotecarie catastali in misura proporzionale (3%).