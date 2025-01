Aggiungi un posto a tavola. Vegano. Trend in crescita nelle scuole. Ara: "Siamo attenti alle esigenze"

Pappe vegane in aumento nei refettori di scuole materne ed elementari. Lo scorso anno scolastico, il vassoio vegano è stato preparato per tre bimbi e un adulto. Quest’anno, per 14 bimbi e 13 adulti. In totale 27 contro i quattro dello scorso anno. Certo non sono percentuali bulgare, ma quel tanto da indicare un trend che l’assessorato alla Scuola rileva e che trasforma, in accordo con l’Ausl di Bologna, in diete alimentari vegane cucinate da Ribò, la società 100% Camst che ha vinto l’appalto della refezione scolastica.

Oltre alla dieta vegana, nei refettori scolastici si mangia anche vegetariano: il menù passa dagli 86 pasti (82 bimbi e 4 adulti) del 2023-2024 ai 90 (81 bambini e 9 adulti) dell’anno in corso. In termini assoluti, ogni giorno Ribò sforna 18.752 pasti (17.128 per i bambini e 1.624 per gli adulti) contro i 19.152 del 2023-2024 (17.500 bimbi e 1.652 adulti).

Giusto per chiarire: vegetariano è colui che segue pratiche alimentari che escludono la carne di qualsiasi animale, pesce incluso. Vegano è chi, invece, ha un regime alimentare che elimina i tutti i cibi di origine animale (carne e pesce), ma anche tutti gli alimenti di derivazione animale come latte e latticini, uova e miele.

Per chiedere la dieta vegetariana o vegana, spiega l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, "è sufficiente un’autocertificazione da parte della famiglia". Come previsto dal Decreto Ministeriale del 2021 in merito alle ’Nuove linee di indirizzo per la ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale’ e recepito anche da delibera regionale del 2023.

Quanto ai menù vegani o vegetariani che Ribò cucina, vengono pensati dall’area Educazione, insieme all’Ausl, "per fornire comunque un corretto e adeguato apporto proteico ricorrendo a proteine di origine vegetale, con l’accortezza di proporre i prodotti vegetali in modo vario e rispettare il fabbisogno energetico raccomandato", precisa Ara.

"Siamo attenti alle esigenze particolari come per tutte le diete speciali – osserva l’assessore alla Scuola –. In generale la ristorazione scolastica da alcuni anni vede una graduale diminuzione dell’utilizzo di proteine animali, per motivazioni salutistiche e ambientali. Occorre accompagnare questi processi, mantenendo attenzioni specifiche per alcune esigenze particolari come anche il vegeterianesimo e il veganesimo. Le famiglie che richiedono queste diete devono essere consapevoli che alcuni elementi, necessari al nostro corpo, se non sono di origine animale devono essere sostituiti da altre materie prime, ed è in questo senso che lavoriamo".