Aggredì i tifosi: scatta il Daspo

Daspo e divieto, per tre anni, di entrare negli stadi. Questo il provvedimento emesso dal questore nei confronti del tifoso del Bologna che giovedì scorso, insieme ad altri soggetti, aveva aggredito con calci e pugni alcuni tifosi del Napoli durante i festeggiamenti in piazza Maggiore per la vittoria del campionato. Il giovane, un cittadino albanese di 27 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti, si era avvicinato a un tifoso partenopeo rubandogli la bandiera del Napoli per poi fuggire. Rincorso dal proprietario, insieme ad altri, lo aveva aggredito con calci e pugni. Proseguono le indagini della Digos al fine di identificare anche gli altri malviventi che hanno partecipato alla rissa.

Il ventisettenne albanese è stato denunciato con l’accusa di tentata rapina in concorso. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte, in via Ugo Bassi, a pochi passi da piazza Maggiore dove appunto si stavano svolgendo i festeggiamenti con tanti tifosi napoletani scesi in strada per la vittoria dello scudetto. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato Due Torri - San Francesco che hanno fermato uno degli autori del pestaggio.