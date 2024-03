Aggredisce a calci e pugni l’addetto alla sicurezza del Conad di via Indipendenza: arrestato

Bologna, 8 marzo 2024 - Si è intrufolato in un'area interdetta ai clienti del Conad di via Indipendenza, sorto nel palazzo dell'ex Monte di Pietà, dove c'era una cassaforte e quando è stato sorpreso dall'addetto alla sicurezza del supermercato non ha esitato ad aggredirlo a calci e pugni. Il ragazzo, un ventisettenne nato in Ucraina, ma con cittadinanza italiana, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa quando i militari dell'Arma hanno ricevuto una richiesta d'aiuto proveniente dal Conad di via Indipendenza, perché il ventisettenne aveva aggredito l'addetto alla sicurezza del supermercato. I carabinieri sono subito arrivati sul posto e hanno trovato la vittima che, nonostante le ferite riportate e il volto tumefatto, era riuscito a bloccare il ragazzo.

Il ventisettenne, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, dopo essere stato sorpreso dalla vittima in un’area del locale interdetta ai clienti, dove è custodita una cassaforte, aveva tentato la fuga e una volta fermato dall'addetto alla sicurezza lo aveva colpito a calci e pugni.

I carabinieri hanno così preso in consegna il ventisettenne, senza fissa dimora, disoccupato e con numerosi precedenti di polizia, che è stato arrestato e trattenuto in attesa della convalida d’arresto. In sede di giudizio per direttissima l’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora.