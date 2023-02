Bologna, aggredisce il cliente di un bar in piazza XX Settembre: denunciato

Bologna, 22 febbraio 2023 – E’ stato denunciato, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, un ragazzo trentenne di origini nigeriane. E’ successo ieri sera, intorno alle 21, in piazza XX Settembre quando i carabinieri sono intervenuti perché il giovane, sotto effetto di alcol e droga, ha aggredito il cliente di un bar della zona. Una volta arrivati sul posto, i militari dell’Arma hanno provato a bloccare il trentenne con l’aiuto di un taser, senza però riuscirci. Solo dopo, grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino, i carabinieri lo hanno fermato: da qui, è iniziata una colluttazione nella quale due militari hanno riportato delle ferite alla mano rimediando cinque giorni di prognosi.

Sottoposto a perquisizione, il trentenne è stato trovato con 5 grammi di hashish. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 con l’ambulanza che ha trasportato il giovane in ospedale per sottoporlo a cure mediche. Il trentenne è stato poi rimesso in libertà.