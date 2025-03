Aggredisce i poliziotti col coltello

Per tentare di sottrarsi a un controllo, armato di coltello ha aggredito i poliziotti. Che, però, sono comunque riusciti a bloccarlo, controllarlo e arrestarlo, per spaccio e resistenza. A finire in manette, l’altro giorno, è stato un ventiquattrenne tunisino. Il ragazzo era stato notato dagli agenti del commissariato Due Torri San Francesco mentre si aggirava, con fare sospetto, in viale Pietramellara, nei pressi della stazione. Alla vista dei poliziotti il giovane ha tentato di nascondersi dietro a una colonna. Fermato, si è mostrato fin da subito insofferente e, alla richiesta di tenere le mani in vista, ha estratto dalla tasca un coltellino a serramanico. Poi ha cercato di divincolarsi, prendendo a pugni e calci gli agenti, che hanno dovuto fare intervenire un’altra pattuglia. Il ventiquattrenne, con condanne per spaccio e reati contro persona e patrimonio, aveva con sé 4 etti di hashish e 750 euro. Ed è stato arrestato.