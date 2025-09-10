Aggredisce il medico . Arrestata una 22enne

Dopo una visita all’ospedale nel Bolognese, una 22enne di origine marocchina ha aggredito il medico che l’aveva appena visitata, colpendolo con calci e pugni al volto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Castel San Pietro Terme, che sono intervenuti e hanno arrestato la giovane, la paziente si era presentata al pronto soccorso dopo avere accusato un malore a seguito del consumo di sostanze stupefacenti.

Non accettando la prognosi del medico che l’ha dimessa, lo ha picchiato provocandogli diverse lesioni.