CronacaAggredisce il medico . Arrestata una 22enne
10 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Aggredisce il medico . Arrestata una 22enne

Dopo una visita all’ospedale nel Bolognese, una 22enne di origine marocchina ha aggredito il medico che l’aveva appena visitata, colpendolo con calci e pugni al volto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Castel San Pietro Terme, che sono intervenuti e hanno arrestato la giovane, la paziente si era presentata al pronto soccorso dopo avere accusato un malore a seguito del consumo di sostanze stupefacenti.

Non accettando la prognosi del medico che l’ha dimessa, lo ha picchiato provocandogli diverse lesioni.

