Aggredisce la fidanzata dopo la lite Operaio arrestato dai carabinieri

Dopo due mesi di convivenza litigano perché parlano poco: lei finisce in ospedale e lui in manette. I carabinieri della stazione di Sant’Agata Bolognese hanno arrestato un 47enne italiano, operaio, incensurato, per minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.

È successo nella notte del 16 febbraio all’ospedale di San Giovanni in Persiceto, dove era stato segnalato un uomo in stato di agitazione che voleva raggiungere la compagna, ricoverata a causa di alcune ferite, che lui stesso le aveva provocato durante una lite domestica avvenuta qualche ora prima.

In particolare, intorno alle 22, i sanitari erano andati a casa della coppia per un’animata discussione scaturita da futili motivi, ma verosimilmente legata a un rimprovero che la donna, 35enne italiana, aveva rivolto all’uomo, accusandolo di parlare poco.

Nella circostanza, i due fidanzati, entrambi feriti, erano stati trasportati al pronto soccorso. Alle 2,55, mentre la donna si trovava ancora ricoverata, il 47enne, già visitato e dimesso con una prognosi di tre giorni, è andato in escandescenza davanti ai sanitari perché pretendeva di entrare nell’ambulatorio per parlare con la compagna.

Alla vista dei carabinieri, il 47enne, invece di tranquillizzarsi e uscire dal pronto soccorso, ha individuato i militari come responsabili, minacciandoli e accusandoli del fatto che non potesse vedere la compagna, costringendo gli stessi ad arrestarlo. Su disposizione della Procura di Bologna, il 47enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo. La donna è stata poi dimessa con una prognosi di sette giorni.

Zoe Pederzini