Aggredisce la nonna per i soldi Arrestato il nipote di 42 anni

Il nipote aggredisce la nonna per farsi dare dei soldi e lei chiama i carabinieri. È stato arrestato con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale il 42enne di Bazzano che venerdì sera, in una palazzina nella zona di viale Gramsci, ha minacciato, insultato e aggredito verbalmente la sua nonna, una 82enne, con la pretesa che gli consegnasse i soldi della pensione ricevuta pochi giorni prima. L’uomo è disoccupato da più di un anno ed ora gli inquirenti cercano di capire se questo episodio di violenza si inserisca in un contesto di tossicodipendenza. Fatto sta che alle 19 di venerdì i carabinieri della stazione del capoluogo di Valsamoggia sono intervenuti presso l’abitazione della donna che non aveva nessuna intenzione di cedere alle pretese del nipote aggressivo e che per scampare dalla situazione di pericolo aveva chiesto aiuto chiamando il 112. Dalla centrale operativa la segnalazione è transitata dal comando della Compagnia di Borgo Panigale che diramato l’allarme alla pattuglia più vicina.

Al momento dell’arrivo dei militari l’uomo ha dato in escandescenze. Così dopo avere inveito contro la nonna, ha iniziato ad insultare e manifestare tutta la sua aggressività anche contro i militari.

Ed è servito del tempo per ricondurre il 42enne alla calma e a dismettere gli atteggiamenti minacciosi. A quel punto il nipote è stato accompagnato in caserma ed arrestato.

Ieri mattina presso il tribunale di Bologna l’arresto e le imputazioni relative sono state confermate dal giudice.

L’uomo rilasciato con l’obbligo di residenza in abitazione diversa da quella della vittima e il divieto di uscire dal territorio comunale.

Dal racconto dei vicini emergerebbe un quadro di violenza verbale non episodica.

"Non era la prima volta che si sentivano litigi. Ma l’altra sera si è andati oltre. C’è da prendersi paura perchè poi non si sa come possano andare a finire queste cose", ha commentato una donna.

Dal quadro uscito nel corso dell’udienza di convalida si deduce che non ci sono state percosse o violenze fisiche, ma solo una aggressione verbale.

g.m.