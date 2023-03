Aggredisce la madre e prende a calci la porta di casa: arrestato il figlio-padrone alla Barca di Bologna

Arrestato il figlio-padrone: prende a calci e pugni la porta di casa

Bologna, 3 marzo 2023 - Un arresto per maltrattamenti ieri in zona Barca. Un condomino, insospettito da forti urla provenienti da una casa al primo piano della palazzina, ha deciso di chiamare il 113. La volante della Compagnia Santa Viola, intervenuta sul posto, ha trovato una donna in forte stato di choc fuori dalla sua abitazione impaurita dai comportamenti aggressivi del figlio che, all’arrivo degli agenti, era nel pianerottolo dell’edificio.

Il ragazzo, sui vent’anni, stava urlando e prendendo a calci e pugni la porta di casa per entrare: qualche ora prima aveva contattato la madre aggredendola verbalmente. La donna, circa 40 anni, ha raccontato agli agenti che il figlio non è nuovo ad atteggiamenti di questo tipo, anzi è sempre stato violento nei suoi confronti.

Fermato dagli agenti, il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli e un bastone che teneva nascosto nello zaino. A seguito di una perquisizione in casa, sono stati trovati nella sua camera da letto anche due documenti, una carta d’identità e un passaporto, appartenenti ad altre persone e vari strumenti utili al confezionamento di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato arrestato e successivamente trasferito in carcere per maltrattamenti e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e ricettazione.