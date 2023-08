Aggrediscono diciassettenne per rapinare lo zaino con 50 euro

Con il volto semi coperto dal cappuccio della felpa, hanno avvicinato il diciassettenne, con la scusa di chiedere una sigaretta. In realtà, i due volevano soltanto rapinare il ragazzo dello zainetto che aveva con sé. La vittima è stata presa di mira nella tarda serata di lunedì in via della Birra, a Borgo Panigale.

Era passata l’una e il diciassettenne, assieme a un amico, anche lui minorenne, stava rientrando a casa, poco lontano. Quando hanno incrociato due ragazzi più grandi, descritti come stranieri, che indossavano una felpa con il cappuccio calzato in testa, che subito dopo un primo approccio amichevole, l’hanno aggredito, per strappare lo zaino. Lui, per impedirlo, ha tentato di reagire. C’è stata una colluttazione e il giovane è stato spintonato dai due rapinatori, che alla fine sono riusciti a portargli via lo zaino, con dentro una cinquantina di euro e qualche effetto personale, per poi allontanarsi a piedi. I due amici sono riusciti ad avvisare la centrale operativa del 112 con il cellulare che non gli era stato portato via, per denunciare l’accaduto ai carabinieri. In caserma sono stati poi raggiunti dai genitori, ai quali sono stati riaffidati. Le indagini, per tentare di identificare gli aggressori, sono in corso, anche esaminando i filmati di alcune telecamere della zona.

Una zona dove da tempo i cittadini lamentano la presenza di soggetti poco raccomandabili.