Aggredita a 14 anni sul bus: "Mia figlia presa a pugni. E nessuno l’ha soccorsa"

Presa a pugni in faccia, a 14 anni, nell’indifferenza generale. L’ennesimo episodio di violenza, ai danni di una studentessa del primo anno delle superiori, è avvenuto la mattina dello scorso 5 marzo a bordo di un bus extraurbano, proveniente da Castel Maggiore. Stando a quanto denunciato, negli scorsi giorni, dal papà dell’adolescente ai carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta mentre l’autobus su cui viaggiava la ragazzina stava percorrendo via di Corticella, nei pressi dell’Ippodromo.

"Mia figlia stava andando a scuola – racconta l’uomo – erano circa le 7,30 del mattino. Mentre il bus stava percorrendo via di Corticella, un ragazzo, che da un po’ la stava osservando con fare sospetto, le si è avvicinato e ha tentato di strapparle lo zaino. Lei però ha reagito, stringendo a sé la borsa. E lui, visto che non era riuscito nel suo intento, ha colpito mia figlia, dandole un pugno in faccia".

Un attimo dopo, le porte dell’autobus si sono aperte e l’aggressore è sceso di corsa, facendo perdere le proprie tracce. La quattordicenne, con il volto tumefatto e uno spacco sullo zigomo, è scesa alla fermata successiva e, spaventata, ha subito chiamato i genitori. "La cosa che più mi ha fatto male – ha spiegato con amarezza il papà –, è sapere che nessuno, su quell’autobus, sia intervenuto per soccorrere una ragazzina presa a pugni".

La denuncia sporta ai carabinieri ha proprio lo scopo di cercare di individuare l’uomo, "perché è un soggetto pericoloso, che non si è fatto scrupoli a picchiare una ragazzina", dice ancora il papà della quattordicenne. Che lancia un appello: "Se qualcuno quella mattina ha visto qualcosa, ha notato l’uomo che ha aggredito mia figlia, contatti i carabinieri. Ogni informazione può essere utile". I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia, avviando le indagini sulla tentata rapina aggravata. Un aiuto per individuare l’aggressore potrebbe arrivare dalle telecamere presenti sull’autobus, che potrebbero aver ripreso in parte o del tutto la scena.