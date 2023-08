Aggredita all’alba al Pilastro "Un uomo mi ha sparato addosso" Lui trovato con le pistole e arrestato

Si è presentata alle 7 di mattina al centro commerciale del Pilastro, accompagnata da un’amica. Il viso pesto e una frase choc: "Un uomo mi ha sparato". Una frase che la trentottenne ha ripetuto alla polizia, dopo essere stata convinta a chiamarla dai negozianti del centro, a cui si era rivolta per cercare aiuto. Quando gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile sono arrivati, la ragazza aveva segni visibili di violenza al viso, ma nessuna ferita che potesse far pensare a un colpo di arma da fuoco. Appariva alterata e confusa. Ha però accompagnato i poliziotti fino al punto, fuori dalla galleria commerciale, dove l’uomo l’avrebbe aggredita. Non c’erano bossoli, non c’erano segni di una sparatoria. Ma grazie alla descrizione fornita dalla vittima, l’aggressore è stato individuato, poco distante, a bordo di un’auto. All’interno dell’abitacolo c’erano, effettivamente, due pistole: una vera, piuttosto vecchia, con la matricola abrasa, detenuta illegalmente; l’altra nuova, ma caricata a salve. Lui, con precedenti alle spalle, residente al Pilastro, si è subito rivelato poco collaborativo. I poliziotti hanno scoperto, ascoltando di nuovo le parti, che i due si conoscevano e avevano avuto una relazione. Ma i motivi che hanno portato all’aggressione della donna non sono stati ancora chiariti. Le pistole sono state analizzate: quella ‘vera’ non aveva sparato di recente. Lui è stato comunque arrestato, per detenzione illegale di arma da fuoco, mentre gli accertamenti proseguono per definire i contorni della vicenda. Che si inserisce in una nottata ‘movimentata’ al Pilastro: dove una lite tra sinti e stranieri ha animato le ore di buio, fino all’arrivo delle forze dell’ordine, chiamate dai residenti.

Nicoletta Tempera