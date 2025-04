Aggredita nell’androne a Bologna, polizia sulle tracce dell’uomo

Bologna, 9 aprile 2025 – Un lavoro di indagine serrato, per arrivare a identificare l’uomo che, sabato pomeriggio, ha aggredito una ragazza nell’androne del suo palazzo, in via XXI Aprile. I poliziotti del commissariato Santa Viola, assieme alla Squadra mobile, hanno visionato con attenzione tutte le immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza privati della zona, che hanno immortalato anche il momento in cui il bruto, che seguiva la ventenne ormai da un po’, salta il cancelletto chiuso e si infila di corsa nell’androne del palazzo, prima che si chiuda il portone.

La polizia avrebbe già un’idea, ma sono in corso ulteriori accertamenti per arrivare a chiudere il cerchio. La ragazza, che è riuscita a mettersi in salvo urlando e mettendo in fuga il bruto, è stata seguita da San Luca, attraverso via Zoccoli e via Turati, non si è accorta dell’uomo perché in quel momento indossava le cuffiette. Lui, dopo averla spinta contro un muro, le ha tappato la bocca con una mano, mentre con l’altra l’ha toccata nelle parti intime. Quando lei è riuscita a gridare, l’aggressore è fuggito via.

La vicenda ovviamente ha scosso la città. E non sono mancate le reazioni politiche. “Episodi drammatici come questo, così come il recente caso della ragazzina aggredita in via San Felice, rappresentano ferite profonde e inaccettabili per la nostra comunità – dicono i consiglieri di Fratelli d’Italia –. È sconvolgente che donne e ragazze non possano sentirsi al sicuro nella propria città nemmeno in pieno giorno”.

Da FdI sottolineano come “In entrambi i casi le telecamere private hanno fornito elementi preziosi per le indagini. È essenziale che anche la Giunta dia il proprio contributo, dotando la città di un sistema di videosorveglianza moderno, capillare ed efficiente. La maggioranza a guida Pd deve accettare che in città esiste un tema di insicurezza per donne e ragazze e che nulla ha a che fare con l’altra questione, pure rilevante, delle violenze domestiche. Sono due piani entrambi importanti ma ben distinti e la sinistra non può continuare a derubricare le violenze che avvengono nelle nostre strade e piazze affermando che sono in numero inferiore a quelle domestiche”. Per Matteo Di Benedetto della Lega “È ora di dire basta. La città è allo sbando ed è in cina alle classifiche delle violenze sessuali, il sindaco ha intenzione di fare qualcosa? I diritti e la sicurezza delle donne valgono solo a parole? La sicurezza deve diventare la priorità dell’amministrazione. Il violentatore è stato identificato con le telecamere. Quelle che secondo larga parte della sinistra non servono. Ora l’augurio è che venga presto arrestato. Basta questo, comunque, date le posizioni più volte espresse da larga parte della maggioranza, per certificare il fallimento di questa giunta”.