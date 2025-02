Aggredita a Borgo Panigale per la collanina: il racconto di Fiorella, vedova di Papignani (Cgil)

Bologna, 19 febbraio 2025 – Aggredita nell'androne del condominio, a Borgo Panigale di Bologna per la collanina.

Fiorella Arceri, vedova 67enne di Bruno Papignani storico esponente della Fiom-Cgil scomparso nel 2019, è stata derubata ieri alle 13,45, martedì 18 febbraio, nel primo pomeriggio, nella zona del Villaggio Ina.

A raccontare una prima dinamica dell'accaduto è stata la stessa vittima, sui social, che ha riportato ferite guaribili in sette giorni e ha sporto denuncia alla polizia. “Alla fermata di via Battindarno è salito sul bus sul quale stavo viaggiando questo ragazzo giovanissimo – racconta – ed è sceso insieme a me. Una volta arrivata al condominio me lo sono trovato davanti. Gli ho chiesto cosa volesse e lui per tutta risposta mi ha strappato la collana d’oro da 2mila euro che mi aveva regalato mia suocera, poi mi ha gettato giù dalle scale della cantina”.

A soccorrerla un vicino di casa. Da qui il trasporto al Maggiore e il referto dei medici con 7 giorni di prognosi. Sulla rapina indaga la polizia. Dalle prime descrizioni pare che il giovanissimo rapinatore (probabilmente dell’Est Europa) avesse già colpito in zona.