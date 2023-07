"Aggredita e coperta di sputi nel parcheggio"

"Sono sconvolta, mio figlio e mia sorella sono vivi per miracolo". E’ ancora scossa la giovane mamma di Casalecchio, K. P., 29 anni, che sabato scorso è stata aggredita e insultata da un automobilista, un trentenne di origine magrebina, che a bordo di una Mercedes all’ultimo piano del parcheggio del Gran Reno di Casalecchio stava per investire il figlio di due anni in braccio alla sorella.

Una tragedia evitata solo grazie alla prontezza di riflessi della sorella in quanto, secondo il racconto della giovane mamma, l’uomo arrivato al piano del parcheggio aveva attraversato in diagonale a tutta velocità lo spazio di sosta semideserto proprio mentre la donna col bambino in braccio si stavano dirigendo all’ingresso del centro commerciale in attesa che la mamma completasse le manovre di parcheggio. "Stavo chiudendo l’auto e mia sorella con mio figlio si era avviata al lato di ingresso. Quando ho visto questo missile nero che, incurante dei sensi di marcia e dei limiti di velocità, attraversava lo spazio che mi divideva dai miei cari. Ho urlato, mia sorella si è accorta del pericolo e non so ancora come sia riuscita ad evitare per un pelo l’impatto". Alta tensione, accresciuta dal fatto che l’automobilista raggiunta la postazione voluta stava allontanandosi come se nulla fosse. "Ero fuori di me. Gli ho fatto notare quello che poteva succedere e lui in tutta risposta ha replicato strafottente che ’non è successo niente. Andate a fare in c. e non rompete i c.’, poi mi ha sputato in faccia e spintonata. Sono caduta a terra, sono piena di lividi e graffi". Provvidenziale, sempre nel racconto della vittima, l’intervento di un testimone: "Se non fosse venuto lì vicino a calmare l’automobilista non so come sarebbe andata a finire", aggiunge.

Poi la segnalazione al 112, l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale e dell’ambulanza. Al Pronto soccorso la mamma è stata medicata per lesioni superficiali con una prognosi di cinque giorni. Illesi la sorella e il bambino. La vittima annuncia querela: "Noi donne dobbiamo smetterla di sottovalutare questi comportamenti, di stare zitte, di sopportare fatti già gravi in sé e che avrebbero rovinato una famiglia per sempre. Non finisce qui anche perché la zona è ben coperta dalla videosorveglianza".

Gabriele Mignardi