Aggredita mentre fa bancomat. Donna ferita con una bottiglia. Arrestata la rapinatrice recidiva

La donna non voleva darle i soldi che aveva appena prelevato. Così la rapinatrice, dopo averla minacciata e spintonata, le ha lanciato contro una bottiglia, provocandole un profondo taglio alla caviglia. La violenta aggressione a scopo di rapina è avvenuta l’altra sera, intorno alle 20,30, allo sportello bancomat dell’ufficio postale di via Saffi, dove la vittima, una donna di 58 anni, stava prelevando dei soldi. Ad aggredirla una trentatreenne, che era appena stata denunciata dalla polizia per aver creato il caos in piazza Verdi, lanciando oggetti contro le persone.

Una volta uscita dalla Questura, l’esagitata si era diretta in via Saffi. Qui ha notato la donna intenta a prelevare al bancomat e le si è avvicinata alle spalle. "Sono appena uscita di galera, dammi i soldi o non sai cosa ti succede", ha detto alla vittima, intimandole di consegnarle i soldi che aveva. Quando la cinquantottenne le ha detto che non le avrebbe dato nulla, la ragazza è diventata ancora più aggressiva, iniziando a spintonarla e proferendo altre minacce. La donna si è spaventata solo quando la trentatreenne ha infilato le mani in tasca, come per prendere un coltello: ha provato allora ad allontanarsi, ma la rapinatrice ha afferrato una bottiglia di vetro e gliel’ha scagliata contro, ferendola a una gamba. La vittima, con un taglio importante alla caviglia, mentre perdeva sangue, è riuscita comunque a dare l’allarme. Subito sul posto, assieme ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato Santa Viola. Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza della donna e poi si sono messi in cerca della trentatreenne, rintracciata poco distante. La ragazza è stata riconosciuta dalla vittima ed è stata accompagnata, di nuovo, in Questura. Anche negli uffici di via degli Agresti ha continuato a essere molesta, urlando contro i poliziotti e tenendo atteggiamenti ostili. Alla fine, la trentatreenne, già più che nota per i suoi precedenti, è stata arrestata per tentata rapina e, su disposizione del pm di turno, accompagnata alla Dozza.

Nicoletta Tempera