Aggredita mentre fa bancomat "Pronta a riconoscere il rapinatore"

"Il rapinatore dei bancomat arrestato dai carabinieri potrebbe essere lo stesso che, assieme a un complice, ha aggredito anche me". È pronta a presentarsi in caserma per visionare le foto segnaletiche del ventisettenne romeno arrestato lo scorso 4 marzo la signora Carla (il nome è di fantasia), 60 anni, rimasta vittima anche lei di una rapina mentre stava ritirando del denaro a uno sportello bancomat dell’Unicredit in via Andrea Costa. "È successo circa un mese fa – spiega –. Erano le 9,20 del mattino, avevo digitato il pin e stavo per ritirare 200 euro, quando all’improvviso un uomo giovane, sui 25 anni, con in mano un volantino di quelli dei supermercati, mi ha iniziato a spigere via. Mi diceva: ‘Vattene, il bancomat non funziona’. Io gli ho risposto più volte che invece non c’era nulla che non andava e che se ne sarebbe dovuto andare lui. Ma questo continuava a spingermi con violenza e quando mi sono girata ho visto che c’era un complice con lui".

A quel punto ha prevalso la paura: "Ho iniziato a urlare, chiedevo aiuto... Ma nessuno si è fermato a soccorrermi. Quando poi i due se ne sono andati, ho recuperato la mia carta e sono entrata nella filiale, dove ho scoperto di essere stata rapinata di 750 euro".

La signora è andata al commissariato Due Torri a sporgere denuncia, poi transitata, per competenza territoriale, al commissariato Santa Viola. "Quando ho letto delle due rapine in via Dagnini ho subito pensato che l’autore potesse essere lo stesso, per questo vorrei poter visionare le sue foto, perché sarei in grado di riconoscere entrambi gli uomini che mi hanno aggredita", conclude, aggiungendo: "Sto dicendo a tutti, nella mia zona, quello che mi è accaduto, perché stiano attenti".

Nicoletta Tempera