Aggredita per soldi e Iqos Preso rapinatore in fuga

Ha aggredito la vittima alle spalle, costringendola a consegnargli i pochi contanti che aveva con sé e pure la sua sigaretta elettronica. Si tratta della seconda rapina finalizzata al furto di Iqos registrata, nel giro di pochi giorni, in zona universitaria e in entrambi i casi i responsabili sono finiti in manette, arrestati dalla polizia. Questa volta, il fatto è accaduto intorno alle 6 in via Belmeloro: il rapinatore, un gambiano di 30 anni, ha raggiunto la sua vittima, una trentasettenne, cogliendola di sorpresa e costringendola a consegnare quanto aveva con sé, circa 30 euro e la sigaretta elettronica, per poi allontanarsi velocemente. La scena è stata però notata da un passante, che ha subito chiamato la polizia. E una pattuglia del commissariato Due Torri San Francesco, che già si trovava in servizio di controllo in zona universitaria, è riuscita a bloccare l’uomo, prima che potesse far perdere le sue tracce. Il trentenne aveva ancora con sé la refurtiva, che è stata restituita alla donna. Arrestato per rapina, il gambiano domani comparirà davanti al giudice per la direttissima.

È invece stato accompagnato al Pratello il diciassettenne finito in manette l’altro pomeriggio per aver aggredito alcuni dipendenti di Zara, che lo avevano notato mentre tentava di allontanarsi con abiti e profumi appena rubati. Il ragazzino, di origine tunisina, è stato visto mentre nascondeva dei capi di abbigliamento e un profumo sotto i propri vestiti per poi cercare di uscire dal negozio di via Indipendenza. Fermato prima che riuscisse a dileguarsi da un addetto alla sicurezza, il giovanissimo lo ha colpito per guadagnarsi la fuga e non ha esitato a spintonare anche alcune commesse che avevano tentato di aiutare il collega. Intanto altri dipendenti avevano dato l’allarme alla polizia: gli agenti delle Volanti, malgrado il diciassettenne continuasse con la sua aggressività, sono riusciti a bloccarlo e restituire la merce. Il giovanissimo, già gravato da precedenti specifici e ospitato in una comunità per minori, è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria e accompagnato al Pratello.

