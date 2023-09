Aggredita e rapinata a Bologna: le strappano la catenina davanti a casa

Bologna, 1 settembre 2023 – Seguita su per le scale e rapinata della catenina d’oro che portava al collo, strappatale via. La vittima è una signora di 84 anni, aggredita ieri intorno all’ora di pranzo, mentre rientrava a casa in via Andrea Costa.

La pensionata è stata strattonata dall’uomo, descritto come ben vestito e sui 40 anni, che è riuscito a portare via la collana, ma non i ciondoli, trattenuti dalla signora. Il trambusto per le scale ha messo in allarme la nipote della donna, che abita nello stesso stabile e che è subito corsa in aiuto della anziana.

Intanto, il rapinatore se ne era andato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza della signora e stanno lavorando per arrivare all’individuazione del responsabile dell’aggressione.