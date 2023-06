Aggredita alle spalle e rapinata a Bologna, paura per una donna

Bologna, 3 giugno 2023 – Presa alle spalle e derubata: aggressione choc in via Belmeloro. La vittima è una donna di 37 anni. Il bottino del ladro? Appena 30 euro e una sigaretta elettronica.

Protagonista della vicenda - avvenuta intorno alle 18 di ieri in via Belmeloro a Bologna - un cittadino gambiano 30enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Polizia con l'accusa di rapina.

L'uomo - grazie anche alla segnalazione di un passante - è stato fermato dagli agenti di una Volante in transito nella zona e, trovato con la refurtiva, arrestato. Lunedì è in programma il procedimento per direttissima.