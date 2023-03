Aggredite al bancomat Incastrato il rapinatore

di Nicoletta Tempera

È stata una negoziante che, notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in zona, ha segnalato la sua presenza a una pattuglia dei carabinieri. I militari della stazione Bologna erano impegnati in un servizio di osservazione a seguito di una rapina avvenuta al bancomat Unicredit di via Dagnini. E la segnalazione della commerciante è stata fondamentale per bloccare, sabato mattina, il ventisettenne romeno senza fissa dimora autore sia di quel colpo, avvenuto giovedì della scorsa settimana; sia di un altro furto, allo stesso bancomat, compiuto pochi minuti prima di essere fermato.

Per il giovane straniero, riconosciuto da entrambe le vittime, è scattato un fermo di indiziato di delitto. In sede di convalida, martedì, il gip Alberto Gamberini non ha convalidato il fermo non ravvisando il pericolo di fuga, ma ha comunque disposto la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico per il rapinatore, già gravato da un divieto di dimora in Veneto per analoghi reati.

Entrambi i colpi erano stati messi a segno di mattina, in via Dagnini. Giovedì l’uomo aveva raggiunto una signora di 71 anni, intenta a ritirare allo sportello, e dopo averla spintonata con violenza aveva preso 1500 euro, la cifra massima prelevabile. Due giorni dopo era tornato in azione, quasta volta senza usare violenza, ma allontanando la cinquantenne georgiana dallo sportello e sottraendole 2mila euro. Dopo il furto era rimasto in zona e girovagava ancora nei pressi del bancomat quando la negoziante ha incrociato la pattuglia dell’Arma e segnalato l’uomo, dicendo che le era parso sospetto perché seguiva i clienti della banca. Quando i militari lo hanno fermato, gli hanno trovato addosso 600 euro, che parevano nuovissime, appunto come appena prelevate.

I carabinieri della stazione Bologna erano in zona proprio per indagare sulla rapina al bancomat avvenuta giovedì. Non sapevano ancora che l’uomo fosse tornato in azione quella stessa mattina. Mentre erano in corso accertamenti alla stazione Bologna, in viale Panzacchi, è arrivata la segnalazione del secondo colpo, avvenuto qualche ora prima ai danni della donna georgiana. I carabinieri hanno allora convocato sia la settantunenne che la cinquantenne: ed entrambe, senza dubbio, hanno riconbosciuto nel ventisettenne romeno l’uomo che le aveva derubate allo sportello bancomat. A quel punto, considerando anche i precedenti specifici dell’uomo, è scattato il fermo. Possibile anche grazie alla collaborazione della cittadina: un gesto di responsabilità civile che ha evitato altre violenze, importante come la tempestività nel denunciare.