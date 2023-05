Aggrediti e rapinati dalla baby gang a Bologna: punteruolo alla gola per una felpa

Bologna, 5 maggio 2023 – Presi a calci e pugni e rapinati dalla baby gang. Una coppia di diciannovenni è stata aggredita questa notte intorno alle 4,30 in via Castiglione, nei pressi del Roxy bar, da cinque ragazzini (tre erano ragazze) che si sono scagliati contro di loro in particolare contro la diciannovenne per impossessarsi della borsa e del cellulare di lei e della felpa firmata di lui, che è stato minacciato con un punteruolo alla gola.

Preso ciò che volevano i bulli sono scappati via, verso i giardini Margherita. La coppia ha subito dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti con più pattuglie. In via Castiglione è arrivato anche il 118 per soccorrere la ragazza, rimasta ferita in modo lieve. I militari del Radiomobile si sono subito messi alla ricerca dei giovanissimi aggressori.

Dopo aver appreso di un altro episodio violento, su cui era intervenuta la polizia, ai giardini Margherita, i carabinieri si sono diretti nella zona, individuando in via Murri tre dei cinque bulli. Si tratta di due ragazze di 17 anni di seconda generazione e di un diciottenne marocchino: i tre sono stati subito riconosciuti dalla coppia. Non solo: il diciottenne con sé aveva l’iPhone rubato alla ragazza e, sotto il suo maglione, la felpa rapinata al diciannovenne.

I carabinieri hanno subito informato i magistrati di turno della procura ordinaria e dei minori e i tre sono stati arrestati per rapina in concorso le due ragazze sono finite al Pratello, l’altro alla Dozza, in attesa di convalida.