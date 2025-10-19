Aggredito a calci e pugni in Strada Maggiore. La vittima: "Non lo denuncio, è un mio amico"

Bfc, trasferte decisive

Bfc, trasferte decisive
Bologna
CronacaAggredito a calci e pugni in Strada Maggiore. La vittima: "Non lo denuncio, è un mio amico"
19 ott 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
Prima se le sono date di santa ragione. Poi, all’arrivo dei finanzieri, intervenuti per sedare la violenta lite, hanno deciso di non volersi denunciare a vicenda perché ‘amici’.

Il parapiglia, che si è concluso con un ventitrenne in ospedale in codice di media gravità, è iniziato intorno alle 3,15, in Strada Maggiore. Ad allertare i militari della Guardia di Finanza, in servizio 117, sono stati alcuni passanti, che avevano assistito alla violenta zuffa tra i due ragazzi. Calci, pugni, spintoni: malgrado l’arrivo dei finanzieri, i due ragazzi, di 22 e 23 anni, entrambi italiani di seconda generazione residenti al Pilastro con diversi precedenti alle spalle, hanno continuato a picchiarsi ferocemente. E sono quindi stati separati dai baschi verdi con l’ausilio anche di un vigilante de La Patria. Il ventitreenne, scaraventato a terra dall’altro, era in preda a forti dolori alla spalla, aveva ecchimosi diffuse e sanguinava da naso e bocca. L’altro era completamente sporco di sangue. I finanzieri hanno quindi allertato anche i sanitari del 118, perché soccorressero il ferito. Che, sentito, ha detto di non voler comunque procedere nei confronti dell’altro perché ‘suo amico’. Sono in corso accertamenti per ricostruire le ragioni della lite.

